Enthüllt: Dieser Meister-Trainer sagte dem HSV ab

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz musste eine Absage hinnehmen

Während mittlerweile klar ist, dass der Hamburger SV mindestens bis zum Winter auf Interimscoach Merlin Polzin setzen wird, wurde nun enthüllt, welcher Coach dem HSV jüngst abgesagt haben soll.

Der Hamburger SV hat laut einem Medienbericht auf der Trainersuche einen Korb bekommen. Wie "Bild" enthüllt, soll Sportvorstand Stefan Kuntz bei Henrik Rydström von Malmö FF angefragt haben. Noch mehr: Es soll sogar einen "intensiven Austausch" mit dem 48-Jährigen gegeben haben, der in den letzten beiden Jahren mit dem schwedischen Topklub Meister wurde.

Verständigt haben sich die HSV-Verantwortlichen mit Rydström demnach in einem Videotelefonat, bei dem auch Rydströms Berater anwesend gewesen sein soll.

Am Ende gab es aber offenbar eine Absage von Rydström, der Schwede will nicht im Winter nach Hamburg wechseln. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass sich Malmö bereits auf das neue Saison in der Fotbollsallsvenskan vorbereitet, die tatsächlich im Kalenderjahr gespielt wird.

Und: Die Schweden sind auch in der Europa League vertreten und mittendrin im Wettbewerb.

Henrik Rydström sagte dem HSV ab

Ob Rydström die Lage im kommenden Sommer anders bewertet, ist offen. Sollte er wechseln (wollen), würde der Schwede wohl seine beiden Assistenten mitbringen wollen, wird gemunkelt. Aber aktuell ist Rydström ohnehin raus.

HSV: Neue Chance(n) für Polzin

Bis zum Winter schenkte Kuntz jüngst dem bisherigen Co-Trainer und Interimscoach Merlin Polzin das Vertrauen.

"Wir haben uns bewusst vor dem Spiel und unabhängig von dessen Ergebnis dazu entschieden. Diese Entscheidung fällt aus voller Überzeugung", erklärte der HSV-Sportvorstand am Freitag.

Dass Polzin die Rothosen auch im anstehenden Ligaspiel gegen den SV Darmstadt 98 (Sonntag, 8. Dezember, 13:30 Uhr) betreut, stand ohnehin bereits fest. Nun bekommt Polzin auch am 14. Dezember (13:00 Uhr) gegen den SSV Ulm und am 21. Dezember (13:00 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth die Chance, weiter Werbung für eine Weiterbeschäftigung zu betreiben.