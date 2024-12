VAR-Flut, Elfer, Rot! Kein Sieger im Borussen-Duell

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wieder kein Sieg in der Fremde: Borussia Dortmund hat auch im sechsten Auswärtsspiel der Saison sein unschönes zweites Gesicht gezeigt, bei Borussia Mönchengladbach aber zumindest ein 1:1 (0:0) geholt. Durch das gerechte Remis im West-Schlager verlor das Team von Trainer Nuri Sahin die vorderen Plätze ein wenig aus den Augen.

Jamie Gittens (65.) traf in dem erst nach der Pause rassigen Borussen-Duell zunächst für den BVB. Gladbach kam durch einen von Kevin Stöger verwandelten Foulelfmeter (71.) noch zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Gladbachs erst sechs Minuten zuvor eingewechselter Tomas Cvancara (90.+5) Gelb-Rot - zunächst hatte er gefoult, dann warf er einen Ball weg.

Für Dortmund, immerhin das beste Heimteam der Liga, setzt sich der Auswärts-Komplex fort: Keinen Sieg aus den ersten sechs Spielen, das gab es zuletzt vor 33 Jahren. "Wir müssen die Inkonstanz endlich mal brechen, das Momentum mitnehmen und den Dreier einfahren", hatte Sahin vor dem Spiel gefordert. Eine Woche nach dem 1:1 im Bundesliga-Schlager gegen den FC Bayern begann seine Mannschaft bissig und attackierte die Gladbacher mit den schnellen Spitzen Jamie Gittens und Serhou Guirassy früh. Ein erster Warnschuss von Marcel Sabitzer ging knapp am Tor vorbei (6.).

Die gut organisierten Gladbacher hielten dem Anfangsdruck stand und boten den Westfalen ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Glück hatten die Gäste, als Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) und auch der VAR weder ein Einsteigen von Rami Bensebaini (13.) noch ein Handspiel von Guirassy mit leicht ausgefahrenen Arm mit Elfmeter ahndeten (15.) - vor allem letztere Entscheidung war höchst umstritten.

In der Folge bestimmten viele Ungenauigkeiten das Geschehen. Auch ohne Kapitän Emre Can, der nach seiner abgelaufenen Rotsperre zunächst auf der Bank saß, hatte Dortmund etwas mehr vom Spiel. Ein Kopfball von Sabitzer flog über das Tor (27.), ein versuchter Seitfallzieher von Guirassy kam nicht an (35.). Auf der Gegenseite war Nationalspieler Tim Kleindienst umtriebig, aber wirkungslos.

Weil gute Szenen nun Mangelware waren, wurde es im Stadion nach lautstarkem Beginn in beiden Fankurven immer ruhiger. Gittens versuchte es noch einmal aus der Distanz (42.), ehe es torlos in die Kabinen ging.

Nach der Pause bot sich zunächst das alte Bild: Dortmund wollte zwar, aber Gladbach machte geschickt die Räume eng. Nach knapp einer Stunde musste dann auch noch Nationalspieler Maximilian Beier nach einem Schlag aufs Knie humpelnd vom Platz, für ihn kam Donyell Malen.

In der Folge wurde es dann hektisch. Erst brachte der seit Wochen starke Gittens den BVB mit einem statten Schuss unter die Latte in Führung. Wenig später hatte Gladbach den VAR doch noch auf seiner Seite: Nach einem Foul von Pascal Groß an Kleindienst zeigte Stieler auf den Punkt, Stöger verwandelte sicher. In der Schlussphase traf Gladbachs kurz zuvor eingewechselter Robin Hack noch die Latte (81.).