1. FC Köln bestätigt Kreuzband-Schock

Luca Kilian(2.v.r.) fehlt dem 1. FC Köln erneut lange

Ist das bitter! Nachdem Luca Kilian dem 1. FC Köln nach einem Kreuzbandriss im März 2024 bereits monatelang nicht zur Verfügung stand, folgte unlängst das Comeback des Verteidiger - und nun die nächste schwere Verletzung.

Beim 3:2-Sieg des 1. FC Köln II gegen Rot-Weiß Oberhausen feierte Luca Kilian am 30. November sein Comeback nach langer Leidenszeit. Beim Sieg der Zweitvertretung der Domstädter in der Regionalliga West wirkte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler 60 Minuten mit und sammelte endlich wieder Spielpraxis.

Beim 2:0 gegen den SV Eintracht Hohkeppel stand Kilian am Samstag (7. Dezember) erneut in der Startformation des 1. FC Köln II, musste zur Halbzeit allerdings in der Kabine bleiben. Wie der Effzeh anschließend mitteilte, könnte der Grund kaum bitterer sein.

"Schwerer Rückschlag. Luca Kilian hat sich heute im Spiel der U21 erneut eine Kreuzbandverletzung zugezogen. Gute Besserung, lieber Kili! Die gesamte FC-Familie ist für dich da und wird dich auf dem Weg zurück so gut wie möglich unterstützen. Du bist ein Kämpfer!", verkündeten die Kölner auf dem Kurznachrichtendienst X.

1. FC Köln verspricht "volle Unterstützung"

Auf der Homepage der Kölner wurde zudem bestätigt, dass Kilian sich bereits einer MRT-Untersuchung unterzogen hat, die die Diagnose ergab. Zu Beginn der nächsten Woche wird der Defensiv-Spieler von Mannschaftsarzt Dr. Peter Schäferhoff operiert.

"Das tut uns extrem leid für Luca. Er hat sehr hart für sein Comeback gearbeitet. Solch einen Rückschlag zu verkraften, ist nicht einfach. Aber Luca hat unsere volle Unterstützung - die gesamte FC-Familie wird für ihn da sein und ihn auf dem Weg zurück so gut wie möglich unterstützen", erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Kilian bestritt bislang 81 Bundesliga-Spiele. Bis weitere dazu kommen, wird es nun wohl leider noch etwas dauern.