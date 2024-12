Podolski legt sich mit Kane-Kritikern an

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Harry Kane hat mit dem FC Bayern noch keinen Titel gewonnen

Seit Harry Kane in München ist, hat der FC Bayern keinen einzigen Titel gewonnen. In England reibt man sich verwundert die Auge und scherzt über den Fluch. Bundesliga-Ikone Lukas Podolski hat seinen Sturm-Kollegen nun allerdings in Schutz genommen.

"Ich denke, Kane ist einer der besten Stürmer der Geschichte", stellte der 39-Jährige gegenüber "Talksport" klar. "Er ist da, um Tore zu schießen. Er ist immer im Strafraum, er hat einen besonderen Torriecher."

Podolski glaubt, dass Kane im Vergleich mit anderen Weltstars schlechter beäugt wird, weil er oft einfache Tore schießt und selten im Alleingang glänzt.

"Er schießt Tore, aber vielleicht ist er nicht der Typ, der durch großartige Momente heraussticht", glaubt die Köln-Legende.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war im vergangenen Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt. Seitdem gelangen Kane aberwitzige 50 Bundesliga-Tore in 44 Einsätzen.

Harry Kane ist kein Ronaldo

Dass darüber auf internationaler Bühne nicht mit dem nötigen Respekt gesprochen wird, ärgert Podolski - wenngleich er eine Erklärung parat hat.

"Wir sind es gewohnt, Ronaldo und Messi zu haben, die 70 oder 80 Tore pro Saison geschossen haben. Wenn man heute 30 oder 40 Tore schießt, reicht das plötzlich nicht mehr", kritisiert er und forderte: "Man sollte den Spielern nicht immer so hohe Ziele setzen."

Fakt ist derweil: In seiner ganzen Karriere konnte Kane bislang keinen einzigen bedeutsamen Titel gewinnen. Dieser Fluch hat sich nach dem Wechsel an die Säbener Straße fortgesetzt. Ausgerechnet in seinem ersten Jahr blieb der FC Bayern erstmals seit elf Jahren ohne Titel.

Podolski findet trotzdem, dass der englische Star-Stürmer in München alle Erwartungen erfüllt hat. "Bayern hatte schon immer Topstürmer: Lewandowski früher und jetzt Kane. Er hat das fortgesetzt, was er bei Tottenham und in der Nationalmannschaft gemacht hat", so der 130-fache Nationalspieler.