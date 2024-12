Tah-Wechsel zum FC Bayern "ausgeschlossen"?

IMAGO/Hesham Elsherif

Der Vertrag von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen läuft am Saisonende aus. Wie es danach für den Nationalspieler weitergeht, ist unklar. Ein Wechsel zum FC Bayern ist für Dietmar Hamann ausgeschlossen.

"Ich halte es für ausgeschlossen, dass er im Sommer zu den Bayern geht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen", sagte Hamann bei "Sky".

Hintergrund sei der geplatzte Transfer im vergangenen Sommer. Mit Tah sollen sich die Münchner bereits geeinigt haben. Der Deal kam aber nicht zustande, weil sich die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen und die des FC Bayern nicht auf eine Ablöse einigen konnten.

Für einen Spieler sei dieses Szenario "das ist das schlimmste was es gibt". Allerdings haben die Bayer-Fans Tah in gewisser Weise verziehen, so Hamann: "Bei einem anderen Verein wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gewesen."

Tahs wird Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach im Sommer ablösefrei verlassen. Wohin es den Abwehrspieler zieht, steht noch nicht fest.

Zieht es Tah in die Premier League?

"Dass es einen großen Markt für den Spieler gibt, ist klar. Er ist ablösefrei und im besten Alter für einen Innenverteidiger", betonte Hamann und ergänzte: "Ich könnte mir vorstellen, dass in England viele Interesse haben, weil er ein körperlich starker und sehr schneller Spieler ist. Solche Spieler lieben sie auf der Insel."

Tah selbst hatte sich am Samstag nach dem Bundesliga-Sieg am Samstag gegen den FC St. Pauli (2:1) zu den Spekulationen über seine Zukunft geäußert.

"Ich lasse mir damit sehr viel Zeit. Ich verstehe, dass da gerade viel spekuliert wird", sagte der 28-Jährige: "Für mich ist klar, dass ich meine Entscheidung irgendwann im nächsten Jahr treffen werde."

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes warb vor der Partie gegen St. Pauli um einen Verbleib des Abwehrchefs. "Für Jona ist die Tür bei uns offen, und das weiß er. Natürlich ist die Situation so, dass der Vertrag ausläuft und er im Normalfall geht", sagte Rolfes bei "Sky", "aber im Fußball ändern sich auch manchmal Sachen."