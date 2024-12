VfB-Boss sicher: Hoeneß "noch lange" in Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Alexander Wehrle hat bei Sebastian Hoeneß ein gutes Gefühl

Sebastian Hoeneß hat mit dem VfB Stuttgart aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer gemacht. Entsprechend begehrt ist der 42-Jährige auf dem Trainermarkt in Europa. Im Ländle sind sie allerdings sicher, dass Hoeneß nicht schon bald die Biege macht.

"Mein Gefühl sagt mir, dass wir noch lange zusammenarbeiten", sagte der Stuttgarter Vorstandschef Alexander Wehrle dem "kicker". Er habe von Hoeneß "solange wir zusammenarbeiten, noch zu keinem Zeitpunkt gehört, dass er sich mit etwas anderem beschäftigt als mit dem VfB. Er weiß, was er an uns hat."

Hoeneß hatte die Schwaben im April 2023 als Tabellenletzter übernommen und über die Relegation vor dem Abstieg bewahrt. In der Vorsaison führt er Stuttgart sensationell in die Champions League, wurde mit dem VfB sogar Vizemeister.

Der Vertrag des Trainers läuft noch bis 2027 - allerdings hat Hoeneß eine Ausstiegsklausel und ist dank seiner Erfolge in Stuttgart auf dem Radar mehrerer Klubs.

VfB Stuttgart: Wehrle schwärmt von Hoeneß

Wehrle ist sich auch "sehr sicher", dass Hoeneß "das Zeug dazu" hätte, einen europäischen Top-Klub zu trainieren. Er sei "in sich ruhend, loyal, ein absoluter Teamplayer. Allerdings kann er auch deutliche Worte finden, wenn sie notwendig sind, das gehört zu einer Führungspersönlichkeit dazu. Dabei muss er nicht laut, nur deutlich sein", lobte der VfB-Boss seinen Coach.

Hoeneß' sei fußballerischer Erfolg quasi in die Wiege gelegt worden, spielte Wehrle auf Vater Dieter und Onkel Uli an. "Sebastian, Dieter und Uli sind drei unterschiedliche Persönlichkeiten, die dennoch das Selbstbewusstsein in ihrer DNA eint. Die Überzeugung, dass ihr Weg zum Erfolg führt."

In der laufenden Spielzeit steht der VfB im berühmten "zweiten Jahr" nach einem großen Erfolg durchaus solide da. In der Bundesliga belegt das Team Rang acht, zu den internationalen Rängen fehlt nur ein Punkt. In der Königsklasse ist das Erreichen der Play-offs zum Achtelfinale noch drin: Hier belegen die Schwaben nach fünf Spieltagen den 27. Platz, Position 24 berechtigt noch zu den Play-offs.