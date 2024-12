Keine Einsatzzeit: BVB-Talent bestätigt Gespräch mit Sahin

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

BVB-Talent Wätjen ist wieder fit

Kjell Wätjen zählt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zu den größten Talenten im zentralen Mittelfeld. Doch unter Nuri Sahin kam er bei den BVB-Profis in dieser Saison noch gar nicht zum Zug - was vor allem mit jüngsten Verletzungen zu tun hat. Dennoch gab es zuletzt ein erstes Gespräch zwischen Spieler und Trainer.

BVB-Youngster Kjell Wätjen macht sich um seine Perspektive bei Borussia Dortmund keine Sorgen. Das habe ihm auch ein jüngstes Gespräch mit BVB-Cheftrainer Nuri Sahin aufgezeigt.

"Ich habe letztens noch mit Nuri gesprochen, dass alles gut ist", so der 18-Jährige gegenüber "Ruhr Nachrichten": "Ich kriege es von außen auch zu hören, dass es gut läuft."

Wätjen wird bei Borussia Dortmund eine große Zukunft prognostiziert. Dennoch kommt das Eigengewächs unter Sahin bislang nur zu einer einzigen Spielminute in der laufenden Bundesliga-Saison. Nur im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:1) kam er zum Einsatz.

BVB-Talent Wätjen: "Klar denkt man sich ab und zu ..."

Zu Saisonbeginn hatte es den Achter mehrfach in den BVB-Kader geschafft, zum Einsatz kam er jedoch nur zweimal in der 3. Liga bei der 2. Mannschaft. Anfang November zog er sich dann eine Muskelverletzung zu, die ihn rund einen Monat außer Gefecht setzte. Erst beim Auswärtsspiel von BVB II in Hannover (0:2) feierte er sein Comeback.

Wätjen zu seinem durchwachsenen Saisonstart: "Klar denkt man sich ab und zu, könnte ich nicht mehr spielen? Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite auch wieder: Du bist letzten Endes noch im zweiten U19-Jahr, spielst 3. Liga und mischt bei den Profis mit. Das ist ein guter Schritt. Ich merke auch, dass es immer besser wird. Deswegen bin ich völlig fein damit und völlig im Reinen mit mir."

Nun freue er sich zunächst einmal, dass er auf dem Platz wieder "Vollgas" geben könne: "Ich bin wieder fit."