Bayern-Leihgabe zeigt klare Zukunftstendenz

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza spielte in Spanien zuletzt groß auf

Sein Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Winter kam offensichtlich überstürzt. Im Sommer wechselte Bryan Zaragoza auf Leihbasis zurück nach Spanien und schaffte es sogar wieder in die A-Nationalmannschaft, bevor ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Der 22-Jährige hat eine klare Zukunftstendenz.

Bryan Zaragoza und der FC Bayern: Das war bisher keine große Liebesbeziehung. Nachdem der deutsche Rekordmeister im Februar 2024 den ohnehin schon geplanten Wechsel vom FC Granada nach München vorzog, sammelte der spanische Jungnationalspieler in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gerade einmal 171 Bundesliga-Minuten, die sich auf sieben Kurzeinsätze verteilen.

Fast schon folgerichtig verließ Zaragoza die Säbener Straße im Sommer wieder und heuerte auf Leihbasis bei CA Osasuna an. In Pamplona drehte der 22-Jährige seitdem regelrecht auf.

FC Bayern: Leihgabe plötzlich wieder spanischer Nationalspieler

Mit einem Tor und fünf Vorlagen in 15 Spielen gehörte der offensive Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern beim Siebten der Primera Division. Anfang Dezember setzte ihn allerdings ein Mittelfußbruch außer Gefecht.

Für Zaragoza, der im November beim 3:2-Erfolg von Europameister Spanien gegen die Schweiz in der Nations League sein erstes Tor im dritten Länderspiel erzielte, stellt die langwierige Verletzung eine Hiobsbotschaft dar. Wie der TV-Sender "Sky" erfahren haben will, kann sich der Spanier eine Zukunft beim FC Bayern weiterhin gut vorstellen. Der Flügelspieler sehe seine Zeit beim Rekordmeister noch nicht als beendet an, hieß es.

Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2029. Nach Informationen von "Sport Bild" spielt der Youngster in den Planungen des FC Bayern allerdings keine große Rolle mehr.

Der Rekordmeister wäre demnach offen für Angebote im Sommer und erhofft sich eine Ablösesumme von mindestens 13 Millionen Euro. Diese Summe hatten die Bayern vor knapp einem Jahr an den FC Granada überwiesen.