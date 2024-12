DFB-Elf in Dortmund gegen Italien

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

DFB-Coach Nagelsmann hat den Nations-League-Titel im Visier

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzt auf gute Stimmung und schöne Erinnerungen - sie kehrt "SID"-Informationen zufolge für das Rückspiel im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien nach Dortmund zurück.

Der Klassiker wird am 23. März im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Das hatte am Donnerstag zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet. Drei Tage zuvor steigt das Hinspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand.

Dortmund ist für die Nationalmannschaft traditionell ein gutes Pflaster. Zuletzt besiegten Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team während der Heim-EM Dänemark im Achtelfinale dort 2:0. Zuvor gab es im September 2023 unter Interimsteamchef Rudi Völler ein 2:1 gegen den WM-Zweiten Frankreich.

Nur eines ihrer 22 Spiele hat die DFB-Elf in Dortmund verloren - dieses war allerdings ganz besonders schmerzhaft: das Aus im Halbfinale der Heim-WM 2006 gegen Italien (0:2 n.V.).

Beim Wiedersehen gibt es auch Implikationen für die europäische WM-Qualifikation. Setzt Deutschland sich in der Nations League durch, spielt es in einer Vierergruppe, gewinnt Italien, führt der deutsche Weg durch eine Fünfergruppe. Die potenziellen Gegner werden am Freitag in Zürich gezogen. Die WM 2026 wird von den USA, Mexiko und Kanada gemeinsam ausgerichtet.