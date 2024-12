"Andere Rolle" - Bayer bläst zur Bayern-Jagd

IMAGO/Eduard Martin

Bei Bayer Leverkusen läuft es zurzeit

Nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern in der Bundesliga ist der Rückstand von Titelverteidiger Bayer Leverkusen auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Die Werkself wittert im Meisterkampf Morgenluft - und bläst zur Jagd.

"Letztes Jahr waren wir den Großteil des Jahres in der Rolle des Gejagten, das haben wir auch ganz gut gemacht. Jetzt wollen wir die andere Rolle übernehmen", sagte Torwart Lukas Hradecky nach dem 2:0-Sieg der Leverkusener beim FC Augsburg.

Dass Bayer nach der Bayern-Pleite in Mainz (1:2) wieder in Schlagdistanz zur Spitze ist, sei "ein sehr gutes Signal auch woandershin", betonte Hradecky. Unschwer zu erkennen, welche Adresse der Finne meint - natürlich die Säbener Straße.

Gewohnt zurückhaltend äußerte sich dagegen Trainer Xabi Alonso. "Die Tabelle im Dezember bedeutet für mich nicht zu viel", versicherte der Spanier. Es sei einfach noch "zu früh".

Bayer Leverkusen selbstbewusst: "Wenn du eigene Stärke hast, ..."

Auch Sportchef Simon Rolfes wollte angesichts des Münchner Bocks in Mainz keine Kampfansage an die Bayern schicken. "Erstmal war es wichtig, dass wir gewinnen, dann ist das Wochenende meistens gut", sagte Rolfes nach dem siebten Pflichtspielsieg der Leverkusener in Serie. "Dass andere auch mal Punkte lassen, passiert dann. Wenn du eigene Stärke hast, dann werden andere auch nicht immer jedes Spiel gewinnen."

Zum Jahresabschluss hat Bayer Leverkusen zuhause noch einen harten Brocken vor der Brust. Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr live im sport.de-Ticker) geht es für die Alonso-Elf gegen den formstarken SC Freiburg, der auch in der ersten Saison nach der Ära Streich wieder um die Europapokal-Plätze mitspielt.

Auch die Bayern erwartet kein Fallobst: Der deutsche Rekordmeister muss am Freitagabend in der heimischen Allinanz Arena gegen RB Leipzig ran. Für die Mannschaft von Vincent Kompany ist ein Sieg Pflicht, um die Verfolger aus Leverkusen und Frankfurt auf Distanz zu halten.