Liverpool-Gerüchte um Sané: Das ist dran

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist unklar

Die Zeichen zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern stehen immer mehr auf Abschied. Gerüchte um einen Wechsel zum FC Liverpool werden aktuell nicht heiß.

Am Sonntag hatte der "kicker" bereits berichtet, dass der auslaufende Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern wohl nicht verlängert wird. Es bräuchte demnach "eine extreme Leistungssteigerung, um seine - Stand jetzt geringen - Chancen auf einen neues Arbeitspapier zu erhöhen", schrieb Reporter Georg Holzner bei X.

Auch laut "Sky" ist nicht ausgeschlossen, dass Sané die Münchner am Saisonende ablösefrei verlässt. Der FC Bayern bemühe sich derzeit nicht um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers, heißt es.

Wohin es Leroy Sané bei einem Aus an der Säbener Straße ziehen könnte, ist noch unklar.

An den Gerüchten über einen Wechsel zum FC Liverpool ist "Sky" zufolge aktuell nicht viel dran. Demnach gibt es bei den Reds derzeit keine Gedankenspiele bezüglich eines Transfers des 28-Jährigen.

Sané wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als Nachfolger von Mohamed Salah beim FC Liverpool gehandelt. Der Vertrag des Ägypters beim Premier-League-Klub läuft ebenfalls am Saisonende aus.

Bericht: Sané will beim FC Bayern bleiben

Sané selbst will "Sky" zufolge gerne beim FC Bayern bleiben. Zum einen wolle er mit dem FCB noch nach Titeln greifen, die er bisher nicht gewonnen hat, sprich Champions League und DFB-Pokal. Darüber hinaus soll er sich in dem Münchner Team sehr wohlfühlen.

Dafür wäre er wohl sogar zu Einbußen beim Gehalt bereit. Aktuell soll der Angreifer ein Grundgehalt von drei Millionen Euro verdienen.

In der laufenden Saison kommt Sané in 18 Einsätzen auf vier Tore sowie zwei Assists. In diesem Jahr kämpfte der Bayern-Profi immer wieder mit Verletzungen, ließ sich nach der EM an der Leiste operieren.

Eine finale Entscheidung über die Sané-Zukunft wird voraussichtlich erst im Frühjahr fallen.