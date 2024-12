Ex-Kapitän nennt die Defizite beim HSV

Eibner Pressefoto/Michael Memmler via www.imago-im

Aaron Hunt war selbst Kapitän beim HSV

Nach dem enttäuschenden Remis beim SSV Ulm droht dem Hamburger SV ein Weihnachtsfest im Krisenmodus. Ex-HSV-Kapitän Aaron Hunt geht mit der Mannschaft hart ins Gericht.

"So ein katastrophaler Auftritt wie beim 1:1 in Ulm, macht einen schon nachdenklich", sagte der 38-Jährige im "Bild"-Interview über die Lage an der Elbe.

Die Rothosen hatten am Samstag gegen den Aufsteiger gerade vor der Pause einen desolaten Eindruck hinterlassen. Aus den letzten sieben Ligaspielen holten die Norddeutschen nur einen Sieg.

Hunt analysierte, dass nach den Ausfällen von Robert Glatzel und Ludovit Reis aktuell die Qualität fehlt. Gleichzeitig sei die Krise aber auch das Resultat fehlender Einstellung.

"Mir fehlen offen gestanden die Führungsspieler in der Mannschaft. Ich habe nur beim defensiven Mittelfeldspieler Daniel Elfadli den Eindruck, dass er auf dem Platz wirklich Verantwortung übernimmt. Danach hört es für mich eigentlich auf", wetterte der ehemalige Offensivspieler gegen die HSV-Stars.

Magath als Trainer beim HSV?

Hunt findet es bezeichnend, dass die Hamburger besonders auswärts gegen kleinere Teams erstaunlich oft stolpern. "Da scheint es möglicherweise Motivationsprobleme zu geben", urteilte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Mit Blick auf die offene Trainerfrage spricht sich das HSV-Idol für einen Neuanfang aus. Zwar sei der Fußball unter Merlin Polzin "ansehnlicher geworden ist als zuletzt unter Steffen Baumgart."

"Ich weiß aber nicht, ob sich die Mannschaft unter ihm vielleicht ein wenig zu sehr wohlfühlt", befand Hunt und ergänzte: "Ich finde es generell schwer für jeden Trainer, den HSV als erste Chef-Trainerstation zu haben."

Egal, wer den Job letztlich übernimmt: Den Baumgart-Nachfolger erwartet eine Mammut-Aufgabe, meint Hunt. Denn der HSV habe in den letzten Jahren schon alle Trainer-Typen ausprobiert. Und keiner habe dem Verein nachhaltig neues Leben eingehaucht.

Dennoch hat Hunt eine Präferenz: "Ich denke, dass man einen erfahrenen Mann wie Bruno Labbadia oder Felix Magath holen sollte. Bruno zum Beispiel kennt den Verein ganz genau, ist Druck-resistent und sturmerprobt, hat als Coach schon zweimal gute Arbeit in Hamburg abgeliefert. Er weiß, wie man solch eine Truppe anpacken muss."