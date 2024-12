Bedient sich Fortuna Düsseldorf bei Gladbach?

IMAGO/Christian Schroedter

Grant-Leon Ranos könnte Gladbach im Winter verlassen

Bei Borussia Mönchengladbach spielt Grant-Leon Ranos kaum eine Rolle. Spielpraxis könnte der 21 Jahre alte Mittelstürmer im neuen Jahr bei Fortuna Düsseldorf sammeln.

Wie "Sky" berichtet, will Gladbach Grant-Leon Ranos im kommenden Winter-Transferfenster verleihen. Konkrete Gespräche darüber sollen bereits hinter den Kulissen stattfinden.

Demnach ist Fortuna Düsseldorf durchaus an einer Leihe des armenischen Nationalspielers interessiert. Auch andere, namentlich nicht genannte Klubs, sollen die Fühler ausstrecken.

Vertraglich ist Ranos noch bis 2027 an Gladbach gebunden. Der Youngster war im Sommer 2023 vom FC Bayern II an den Niederrhein gewechselt. Eine Ablöse mussten die Fohlen nicht zahlen.

In seiner ersten Saison absolvierte Ranos zehn Pflichtspiele für die Profis der Borussia. In der aktuellen Spielzeit steht gerade einmal ein Kurzeinsatz in der Bundesliga zu Buche. Zuletzt fiel der Angreifer wegen muskulärer Probleme aus.

Fohlen-Coach Gerardo Seoane sprach jüngst von einer "harten Konkurrenzsituation" für den 21-Jährigen. Doch der will sich offenbar nicht länger vertrösten lassen.

Zuletzt hatte die "Bild" bereits berichtet, dass Ranos über einen Abschied aus Gladbach nachdenkt. Demnach schaut sich Armenier bereits seit Wochen nach neuen Optionen um, um endlich mehr Spielzeit zu erhalten.

Verlassen auch Olschowsky und Sanches Gladbach?

Während "Sky" von einer Leihe mit einer möglichen Kaufoption berichtet, schrieb das Boulevardblatt von einem dauerhaften Abschied.

Neben Ranos können wohl auch Torwart-Talent Jan Olschowsky, er keine Spielpraxis bekommt, und Luxemburg-Juwel Yvandro Borges Sanches, der nach einem Kreuzbandriss wieder ins Training eingestiegen ist, Borussia Mönchengladbach im Winter verlassen.

