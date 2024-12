Titel-Ansage von Andrich

IMAGO/Ulrich Wagner

Robert Andrich startete in Leverkusen durch

Bayer Leverkusen ist nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder richtig ins Rollen gekommen. In den drei Wettbewerben hat die Werkself eine gute Ausgangslage. Nationalspieler Robert Andrich hat die Meisterschale und den Pokal fest im Visier.

Spätestens nach der Niederlage des FC Bayern gegen Mainz ist klar: Doublesieger Bayer Leverkusen ist zurück im Meisterschaftskampf 2024/25. Nur noch vier Punkte trennen den amtierenden Meister vom Rekordchampion der Bundesliga. Im November waren es zwischendurch immerhin schon neun Zähler.

Der Titeldurst in Leverkusen ist ungebrochen groß.

"Bayern hat bisher gut gepunktet. Aber wir haben nicht aufgegeben. Noch ist nichts verloren. Es ist noch ein langer Weg zu gehen", sagte Robert Andrich der "Sport Bild".

Im Fokus hat der Mittelfeld-Abräumer auch den DFB-Pokal. "Den schwierigsten Gegner, die Bayern, haben wir rausgehauen. Wir haben den Anspruch, den Pokal wieder zu holen."

Andrich: Vor fünf Jahren keiner gedacht, dass ich Titel hole

Anfang Dezember hatten Andrich und Co die Bayern mit 1:0 in der Allianz-Arena geschlagen. In der 17. Minute sah FCB-Keeper Manuel Neuer erstmals in seiner Karriere die Rote Karte, weil er Jeremie Frimpong außerhalb des Sechzehners rüde abgeräumt hatte. Nathan Tella erzielte später in Überzahl das Siegtor für Leverkusen. Im Viertelfinale trifft Bayer Leverkusen auf den rheinischen Nachbarn aus Köln, ist einer der großen Favoriten der verbleibenden acht Klubs.

Auch in der Königsklasse ist das Team nach dem Sieg gegen Inter Mailand (1:0) voll auf Kurs Achtelfinale und liegt auf dem vierten Platz des neuen Formats.

Für Andrich geht ein unvergessbares Fußball-Jahr zu Ende. "Wenn ich zu Hause sitze, dann denke ich schon mal daran, was ich 2024 erreicht habe – und ich genieße es", sagte er der "Sport Bild". "Ich denke, das ist wichtig. Vor fünf Jahren hätte niemand gedacht, dass ich überhaupt mal einen Titel hole. Und ganz sicher nicht die Meisterschaft und den Pokal in einem Jahr."