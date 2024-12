Wirtz-Transfer zu Bayern? "Budget wird schnell vergessen"

IMAGO/Finley Mörch

Florian Wirtz steht nicht nur beim FC Bayern ganz hoch im Kurs

Gelingt dem FC Bayern im Sommer 2025 mit der Verpflichtung von Nationalspieler Florian Wirtz der ganz große Transfer-Coup? Möglich, sagt Ex-Vorstand Oliver Kahn. Der "Titan" kennt die finanziellen Grenzen des Rekordmeisters, weiß aber auch, dass diese oft ausgehebelt werden.

Der FC Bayern habe "auf jeden Fall" die Chance, Florian Wirtz zu holen, sagte Oliver Kahn am Sonntag im "Sport1-Doppelpass". "Der FC Bayern kann, wenn er will, sehr, sehr vieles tun", ergänzte der ehemalige Vorstand des Rekordmeisters mit Blick auf den möglichen Mega-Transfer.

Was Kahn allerdings auch weiß: Ein Wirtz-Transfer würde selbst die Münchner an ihre finanziellen Grenzen bringen. Ganz besonders vor dem Hintergrund der Sparmaßnahmen, die intern beschlossen wurden. "Am Anfang der Saison habe ich gehört, dass man bei den Gehältern hier und da ein bisschen einsparen wollte. Da habe ich gesagt: Viel Glück und viel Spaß", scherzte der "Titan" angesichts des neuen Kurses.

Kahn: Budget beim FC Bayern wird schnell vergessen

Problematisch wäre ein Wirtz-Kauf für den FC Bayern nicht nur aufgrund der hohen Ablöse, die im dreistelligen Millionenbereich liegen könnte. Auch das künftige Gehalt des Ausnahmetalents muss in der Rechnung berücksichtigt werden.

"Du musst dir immer den gesamten Kader anschauen und dich fragen: Wenn wir das machen, was bedeutet das für den Gesamtkader? Dann müsste man reagieren und den ein oder anderen Spieler abgeben, um ein gewisses Budget nicht zu überschreiten", schilderte Kahn.

Diese ganz entscheidende Frage stellen sich laut seiner Einschätzung auch die Münchner Verantwortlichen, "nur habe ich auch erlebt, dass das Budget ganz schnell wieder vergessen wird und der Spieler kommt irgendwie. Das ist aber auch die Stärke dieses Klubs, genau solche Sachen zu machen und sie durchzuziehen", ist der Ex-Profi überzeugt, dass der FC Bayern im Fall der Fälle Mittel und Wege finden würde, um einen Wirtz-Deal zu realisieren.

Kahn nennt "ganz entscheidenden Faktor" im Wirtz-Poker

Noch völlig unklar ist, ob sich Wirtz im kommenden Sommer überhaupt einen Abschied von seinem aktuellen Klub vorstellen kann. "In seinem Alter ist die Frage: Sieht er das Potenzial in Leverkusen? Die Frage ist auch: Was passiert mit dem Trainer? Das wäre für mich ein ganz entscheidender Faktor, wenn ich er wäre", sagte Kahn.

Er sei überzeugt davon, dass sich der Mittelfeldspieler im Leverkusener Umfeld derzeit "sehr wohl" fühle. "Bei Barcelona, Real Madrid oder auch dem FC Bayern ist das eine ganz, ganz andere Situation", gab Kahn zu bedenken.