Sylla-Schmerzgrenze des FC Schalke 04 enthüllt

IMAGO/HMB Media/Claus

Moussa Sylla traf schon elf Mal für den FC Schalke 04

Torjäger Moussa Sylla hat entscheidenden Anteil daran, dass der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga noch nach oben schielen kann. Ein Winter-Abgang des Angreifers ist aber offenbar nicht kategorisch ausgeschlossen.

Moussa Sylla sei beim Revierklub nur "so gut wie" unverkäuflich, schreibt "Sky". Demnach reiche ein Angebot über fünf bis sieben Millionen Euro für den zweimaligen Nationalspieler Malis nicht aus, um Schalke gesprächsbereit zu machen.

In Nuancen anders berichtet "Bild" über den Stand der Dinge: Demnach könnten sieben Millionen Euro sehr wohl ausreichen, um die notorisch klammen Knappen in der Causa Sylla ins Grübeln zu bringen. Aber: Ein Verkauf im kommenden Sommer sei "wahrscheinlicher", so das Boulevard-Blatt.

Sportlich wäre Sylla für den FC Schalke 04 im Januar wohl nicht zu ersetzen. Elf Treffer erzielte der 25-Jährige bereits, stellt damit mit Kapitän Kenan Karaman (zehn Tore) das beste Sturm-Duo der Liga. Sein Vertrag auf Schalke ist noch bis 2028 datiert. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der S04 mit ihm ein deutliches Transferplus verzeichnen wird. 2,5 Millionen Euro flossen vor der Saison an seinen Ex-Klub Pau FC in Frankreich.

FC Schalke 04 schielt wieder nach oben

Im letzten Spiel vor der Winterpause beim fulminanten 4:1 (1:1) bei der SV Elversberg zeigte Sylla mal wieder seine ganze Klasse. Zwei Treffer (55./75.) steuert er zum Schalker Kantersieg bei. Karaman (11.) und Ron Schallenberg (67.) erzielten die weiteren Tore für die Königsblauen.

Nach der Hinrunde belegt Schalke damit zwar lediglich Tabellenplatz 13. Sollte sich der Positivtrend der vergangenen Wochen fortsetzen, könnte aber auch das enge Aufstiegsrennen noch einmal ins Visier der Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen geraten: Überschaubare acht Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf Rang drei und den Hamburger SV.