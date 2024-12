Medien: VfB denkt über Leih-Abbruch nach

IMAGO/Lucca Fundel

Kehrt Laurin Ulrich vorzeitig zum VfB Stuttgart zurück?

Der VfB Stuttgart hat im Sommer eines seiner Talente verliehen, um wichtige Spielpraxis sicherzustellen. Doch der Plan ging bislang nicht auf, ein Abbruch der Leihe steht im Raum.

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart denkt offenbar darüber nach, sein Eigengewächs Laurin Ulrich vorzeitig zurückzuholen und damit die Ausleihe zu Zweitligist SSV Ulm zu beenden. Das berichtet "Bild".

Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt im Unterhaus in der laufenden Spielzeit gerade einmal auf 70 Minuten Einsatzzeit - verteilt auf fünf Spiele. Eine direkte Torbeteiligung gelang dem Techniker noch nicht.

Ausgebremst wurde der Youngster gleich zu Saisonbeginn, als er wegen eines grippalen Effekts zwei Spiele verpasste. Anfang Dezember wurde er dann auch noch von muskulären Problemen zurückgeworfen.

Laurin Ulrich: Über die 3. Liga zurück in die Bundesliga?

Nach Meinung der Kaderplaner des VfB Stuttgart soll Ulrich in der zweiten Jahreshälfte jedoch nicht zum Bundesliga-Kader stoßen. Vielmehr werde er in der zweiten Mannschaft gebraucht, was eine Versetzung in die 3. Liga mit sich bringen würde.

Die zweite Mannschaft der Schwaben muss in dieser Saison um den Klassenverbleib fürchten. Als Tabellen-16. beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nach 19 gespielten Partien nur zwei Punkte. Der Plan: Mit guten Leistungen bei der Stuttgarter U21 kann sich Ulrich wieder für Einsätze in der Bundesliga empfehlen.

Der gebürtige Heidenheimer hatte seit der C-Jugend alle Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart durchlaufen und gilt seit Jahren als großes Offensivtalent.

Der vierfache U19-Nationalspieler hatte sein Profidebüt bereits in der Saison 2022/23 gefeiert. Damals durfte er unter Cheftrainer Michael Wimmer beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga auflaufen. Eine weitere Partie im Oberhaus kam in den folgenden zwei Jahren nicht mehr hinzu.