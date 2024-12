Champions-League-Teilnehmer will offenbar BVB-Leihgabe

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Sébastien Haller ist vom BVB verliehen

Sébastien Haller ist von Borussia Dortmund an CD Leganés ausgeliehen. Das Problem: Der Mittelstürmer ist beim spanischen Erstligist nur Reservist. Ein vorzeitiger Abschied steht im Raum, entsprechende Gerüchte kursieren bereits. Nun wird der BVB-Profi mit einem Champions-League-Teilnehmer in Verbindung gebracht.

Das kroatische Portal "germanijak.hr" will erfahren haben, dass Dinamo Zagreb an einer Verpflichtung von Sébastien Haller interessiert ist.

Der kroatische Serienmeister rangiert in der heimischen Liga aktuell lediglich auf dem dritten Tabellenplatz. In der Ligaphase der Champions League steh Zagreb derweil auf der 24. Position und kämpft noch um die Playoffs in der Königsklasse.

Am Sonntag verkündete der Klub das Aus von Trainer Nenad Bjelica. Italiens früherer Weltmeister-Kapitän Fabio Cannavaro wurde als Nachfolger präsentiert und soll in der anstehenden Transferperiode personelle Verstärkungen erhalten.

Haller ist offenbar ein Kandidat. Der 30-Jährige ist eigentlich noch bis zum Saisonende von Borussia Dortmund an CD Leganés ausgeliehen. Jedoch verläuft das Engagement in Spanien bislang äußerst unglücklich.

Der Angreifer sammelte im Verlauf der Hinrunde gerade einmal 525 Minuten Spielpraxis. Laut der spanischen Zeitung "Marca" ist ein vorzeitiger Leih-Abbruch deshalb möglich.

BVB-Leihgabe Haller auch bei Ex-Klub gehandelt

Das "Algemeen Dagblad" berichtete kürzlich, dass es Haller zurück zum FC Utrecht ziehen könnte. Der 27-fache Nationalspieler der Elfenbeinküste hatte zwischen 2015 und 2017 für den niederländischen Erstligisten gespielt.

Haller zog es danach über Stationen bei Eintracht Frankfurt, West Ham United und Ajax Amsterdam im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund weiter.

Der BVB soll damals rund 30 Millionen Ablöse gezahlt haben. Hallers Vertrag in Westfalen ist noch bis 2026 datiert.