Exklusiv: Hoffenheim sucht Abnehmer für Berisha

Mergim Berisha soll sich Spielpraxis holen

Über ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss sucht Angreifer Mergim Berisha bei der TSG 1899 Hoffenheim noch immer seine Bestform. Inzwischen verdichten sich die Anzeichen für einen Winter-Wechsel.

Nach exklusiven Informationen von RTL/ntv und sport.de plant die TSG 1899 Hoffenheim, den Angreifer im Januar zu verleihen - Ziel ist das Ausland.

Erst kürzlich hatte Mergim Berisha die Berateragentur gewechselt. Statt von ROGON um den bekannten Agenten Roger Wittmann lässt er sich jetzt von CAA Stellar vertreten. Ein weiteres Indiz, dass der 26-Jährige eine Veränderung anstrebt.

Der Offensivspieler war im Sommer 2023 für rund 14 Millionen Euro vom FC Augsburg nach Hoffenheim gewechselt. Dort fasste er aber nie wirklich Fuß. Im vergangenen November riss er sich das Kreuzband im rechten Knie. Die Saison war damit gelaufen.

Zur Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit stieß er zwar wieder zur Mannschaft. Von einem Stammplatz ist der zweifache deutsche Nationalspieler aber noch immer weit entfernt. Nur dreimal durfte er seit seiner Genesung in der Bundesliga von Beginn an ran. Nie stand er länger als 60 Minuten auf dem Rasen. In der gesamten Hoffenheim-Zeit gelang ihm nur ein mageres Tor.

Weitere Neuzugänge bei 1899 Hoffenheim?

Die Leihe soll dem Mittelstürmer nun zu alter Stärke verhelfen. Wohin es Berisha verschlagen könnte, ist noch unklar.

Fest steht: In Hoffenheim wäre seine Situation in der Rückrunde noch schwieriger geworden. Denn nach dem enttäuschenden Saisonverlauf treiben die Kraichgauer aktuell die Aufwertung des Kaders voran.

Ausgerechnet auf der Stürmer-Position tütete man bereits einen teuren Neuzugang ein. Für rund neun Millionen Euro holte die TSG Gift Orban von Olympique Lyon.

Auf den Nigerianer könnten in Hoffenheim weitere Neuzugänge für die Offensive folgen. Zuletzt soll sich der Klub stark um Köln-Juwel Tim Lemperle bemüht haben. Der Youngster wäre im Sommer ablösefrei.