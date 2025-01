Werder Bremen bestätigt: "Transfer kurz vor Abschluss"

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Issa Kaboré (re.) wechselt wohl zu Werder Bremen

Der SV Werder Bremen steht unmittelbar davor, den ersten Wintertransfer einzutüten. Entsprechende Gerüchte hat der Nordklub nun bestätigt.

Werder Bremen ergreift aller Voraussicht nach die Chance, und verpflichtet Issa Kaboré von Manchester City. Nachdem der Name des Rechtsverteidigers, der zuletzt noch auf Leihbasis bei SL Benfica aktiv war, in den letzten Tagen bereits rund um die Weser geisterte, haben die Hanseaten nun offiziell bestätigt, dass sie den Nationalspieler Burkina Fasos verpflichten wollen.

"Es sind noch letzte Details zu klären. Wir stehen kurz vor dem Abschluss", sagte Werder-Profichef Peter Niemeyer am Sonntag gegenüber der "Deichstube", fügte jedoch hinzu: "Aber es ist noch nicht so, dass es definitiv ist." Es seien "noch ein, zwei Schritte zu gehen".

Die Hoffnung der Bremer: Den Transfer "in den nächsten Stunden oder Tagen zum Abschluss zu bringen", so Niemeyer weiter.

Werder Bremen schon länger an Kaboré interessiert

Die Spur von der Weser zu Kaboré ist nicht ganz neu. Bereits im letzten Sommer waren die Grün-Weißen am 1,80-Meter-Mann dran, der noch bis Mitte 2027 bei Manchester City unter Vertrag steht. In der zurückliegenden Transferperiode machte aber SL Benfica das Rennen und schnappte sich Kaboré auf Leihbasis.

In Portugal passte es für den Abwehrmann aber nicht, 193 Spielminuten in sieben Spielen waren für beide Seiten zu wenig. Also löste man zuletzt den Leihvertrag auf. Kaboré war damit wieder frei und wird nun wohl den Weg nach Bremen einschlagen.

Dort soll er - erneut auf Leihbasis - den Rest der Fußball-Bundesligasaison zu Ende spielen. Bei Instagram folgt Kaboré bereits dem SVW. Nun muss "nur noch" die Einigung zwischen ManCity und den Werder-Verantwortlichen erfolgen.

Werder-Coach freut sich auf Verstärkung

Werder-Coach Ole Werner erklärte kürzlich, warum es seine Bremer auf Kaboré abgesehen haben. "Er ist jemand, der sehr zweikampfstark ist, ein gutes Tempo hat. Er kann auf beiden Flügeln spielen, was für uns grundsätzlich sehr wichtig ist, weil wir noch einige Spiele auf Felix Agu verzichten müssen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen", zitiert die "Deichstube" den Trainer.

Niemeyer fügte an: "Er ist ein Spieler, der viel mitbringt, ein gutes Tempo und eine gute Zweikampfführung hat. Er besitzt in jungen Jahren auch schon sehr viel Erfahrung. Deshalb hoffen wir, dass wir alle viel Spaß an ihm haben werden."

Dem Vernehmen nach soll Manchester City den Großteil des Gehalts des 23-Jährigen tragen. Eine Kaufoption soll es nicht geben.