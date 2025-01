BVB-Schock: Top-Coach offenbar vor Sofort-Wechsel

IMAGO/Fotografie73

Mike Tullberg will den BVB wohl verlassen

Er betreute unter anderem Youssoufa Moukoko und Jamie Gittens und führte diese bei Borussia Dortmund bis in den Profi-Kader, nun könnte Mike Tullberg den BVB nach fünfeinhalb Jahren zeitnah verlassen.

Borussia Dortmund steht offenbar vor dem Verlust eines seiner absoluten Top-Trainer: Denn wie die in BVB-Fragen für gewöhnlich bestens informierten "Ruhr Nachrichten" berichten, könnten die Schwarz-Gelben Mike Tullberg an einen norwegischen Erstligisten verlieren.

Nach Informationen der Zeitung verhandelt Tullberg, der seit Sommer 2020 für die U19 des Revierklubs zuständig und mit dieser überaus erfolgreich ist, mit SK Brann aus Bergen. Dabei geht es um einen sofortigen Wechsel. Denn der norwegische Vizemeister beginnt in gut einer Woche die Vorbereitung für die anstehende Saison.

Mit SK Brann hätte Tullberg im Erfolgsfall gar die Möglichkeit, in der Champions League anzutreten. Denn die Bergener werden im kommenden Sommer an der Qualifikation zur Königsklasse teilnehmen. SK Brann war in den letzten Jahren immer wieder mal im europäischen Dunstkreis vertreten. Im letzten Sommer scheiterte man knapp am FC Astana in der Quali für die Conference League. Ein Jahr davor ebenso knapp an AZ Alkmaar. 2008/09 versuchte man es letztmals in der Champions-League-Quali.

BVB würde Tullberg wohl keine Steine in den Weg legen

So oder so: Laut "Ruhr Nachrichten" sind die Verhandlungen zwischen Tullberg und den Norwegern weit fortgeschritten. Am Sonntag besichtigte der 39-Jährige bereits das Stadion von SK Brann. Die norwegische Tageszeitung "Nettavisen" lieferte Bilder von Tullbergs Besuch in Skandinavien.

Bei den "Ruhr Nachrichten" heißt es derweil weiter, dass der BVB über die Verhandlungen mit den Bergenern informiert sei und Tullberg keine Steine in den Weg legen würde - sofern die Ablöse passt.

Wie hoch diese genau ausfallen könnte, wird allerdings nicht gesagt. Tullbergs Vertrag beim BVB ist noch bis Mitte 2026 datiert. Beim Vorbereitungsstart der U19 am Montag soll er fehlen.

Der 39-Jährige, der im Sommer 2019 beim BVB II begann und dann ab Mitte 2020 die U19 übernahm, führte den Nachwuchs 2022 zur deutschen Meisterschaft, in allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde er zudem Meister in der A-Junioren-Bundesliga West.

Ende letzten Jahres hatte Tullberg bereits angekündigt, dass er nicht ewig Nachwuchscoach bleiben und gern auch in den Senioren-Bereich wolle. Nun liegt ihm dem Bericht nach ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Die Entscheidung über den Wechsel soll noch in dieser Woche fallen.