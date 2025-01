FC Bayern ballert sich für Gladbach warm

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Kantersieg für den FC Bayern in Salzburg

Der FC Bayern hat die Generalprobe für den Bundesliga-Restart bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) deutlich gewonnen.

Beim österreichischen Top-Klub Red Bull Salzburg feierten die Münchner am Montag einen 6:0-Kantersieg.

Eric Dier (10.), Thomas Müller (25.), Michael Olise (29,, 49.), Joshua Kimmich (56.) sowie Jonathan Asp Jensen (77.) trafen für das Team von Trainer Vincent Kompany, das am 3. Januar die Vorbereitung auf das zweite Saison-Halbjahr aufgenommen hatte.

"Die Pause war kurz, aber einige Tage konnten wir uns erholen, das war wichtig. Es ist eine spezielle Zeit, mit Weihnachten und Silvester, mit der Familie. Da kann man abschalten und hat andere Gedanken. Das kann sehr viel bewirken. Das merkt man auch bei den Jungs, die sind mit frischer Energie und Leidenschaft wieder da. Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht", sagte Sportdirektor Christoph Freund vor der Partie.

Auch die Konstellation mit nur einem Testspiel bezeichnete der Österreicher, der lange in Salzburg gearbeitet hatte, als "speziell", die Bedingungen aber als "perfekt. Das hat für uns sehr gut reingepasst, weil wir ja nicht ins Trainingslager geflogen sind".

Nicht vor Ort weilte einem "Bild"-Bericht zufolge der neue Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp. Er wolle vor seiner offiziellen Vorstellung am 14. Januar nicht medienwirksam in Erscheinung treten, hieß es.

FC Bayern: Manuel Neuer "auf dem Weg zurück"

In Gladbach kann der FC Bayern wohl wieder auf auf Manuel Neuer im Tor setzen. Der 38-Jährige, der in Salzburg noch fehlte, sei "auf dem Weg zurück", sagte Freund. "Ich hoffe schon, dass er am Samstag wieder mit dabei ist. Er hat schon teilweise wieder mittrainiert. Das sieht ganz gut aus."

Neuer hatte dem FC Bayern im Jahresendspurt vor Weihnachten aufgrund einer Rippenfraktur gefehlt, Daniel Peretz vertrat den Weltmeister von 2014 im Tor der Münchner.

Auch bei Serge Gnabry (Kniebeschwerden) "könnte es sein, dass er am Samstag wieder mit dabei ist", erklärte Freund. Der Flügelspieler fehlte wie Neuer und der "kränkliche" Ausnahmekönner Jamal Musiala im Kader des Bundesliga-Tabellenführers in Salzburg.