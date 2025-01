Auto-Verlängerung beim HSV? Neue Gerüchte um Selke

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Davie Selke will gern beim HSV bleiben

Um Davie Selke gibt es gut eine Woche vor dem Restart der 2. Fußball-Bundesliga jede Menge Gerüchte: Bleibt der Stürmer beim Hamburger SV? Und welche Rolle spielt eine Klausel, die der HSV-Profi offenbar in seinem Vertrag hat?

Dass der Hamburger SV weiter vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumt, ist auch ein Verdienst von Davie Selke. Zehn Tore in 17 Liga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache und hievten den HSV zum Rückrundenabschluss auf Platz drei. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen den Vertrag des Stürmers dem Vernehmen nach gern verlängern wollen.

Denn: Je nach Medienbericht ist Selke - in verschiedener Ausformung - nur bis zum Ende der aktuellen Saison an die Rothosen gebunden.

Ging man zunächst noch davon aus, dass der Kontrakt bis Mitte 2026 läuft und Selke eine Art Ausstiegsmöglichkeit im kommenden Sommer hat, kristallisierte sich zuletzt bei der "Hamburger Morgenpost" heraus, dass der Vertrag schon Mitte 2025 endet. Danach gibt es aber wohl die Möglichkeit zum Weitermachen beim HSV.

Denn "Sky" hat nun etwas Licht in das große Rätselraten um Selkes Vertrag gebracht: Laut dem TV-Sender braucht es für Selkes automatische Verlängerung (bis 2026) eine bestimmte Anzahl an Einsätzen des Stürmers und gleichzeitig den Aufstieg des HSV in Liga eins. Wie viele Einsätze nötig sind, sagt "Sky" nicht, die Zahl sei aber für ihn "erreichbar", heißt es.

Die gute Nachricht aus HSV-Sicht: Selke will gar nicht unbedingt abwarten, ob er die Menge der Spiele erreicht und ob der Aufstieg gelingt, sondern hätte lieber jetzt schon bald Klarheit.

HSV: Selke mag Stadt und Fans

Demnach möchte der Angreifer an der Elbe bleiben und würde gern unabhängig von der Klausel verlängern. Er liebe die Stadt und die Fans, so der Pay-TV-Sender.

Deshalb soll der 29-Jährige auf zeitnahe Signale von HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hoffen, um seine Zukunft schnell abgesichert zu haben. Denn Klubs aus der Bundesliga und aus dem Ausland haben laut "Sky" bereits lose angefragt. Von Anfragen schrieb kürzlich auch das "Hamburger Abendblatt". Er blocke aber alle ab. Selkes Fokus sei aber vorerst voll auf dem HSV.

Dass dieser durchaus bemüht ist, den Torjäger über den Sommer hinaus zu binden, berichtete der "kicker" rund um den Jahreswechsel. Demnach steht in Kürze die nächste Verhandlungsrunde an.