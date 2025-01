Medien: Eintracht legt Schmerzgrenze für Marmoush fest

IMAGO/HMB Media/Claus

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt soll in der englischen Premier League Bewunderer haben

Die Zukunft von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt ist derzeit sicherlich eines der meistdiskutierten Themen auf dem Transfermarkt. Vor allem Manchester City wird nachgesagt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sich die Dienste des Ägypters zu sichern. Angeblich soll sogar ein Deal im Winter angestrebt werden. Völlig ausgeschlossen ist dieses Szenario für die SGE - Medien zufolge - wohl nicht, die finanzielle Herausforderung ist aber enorm.

Nicht weniger als 80 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze von Eintracht Frankfurt im Poker um Omar Marmoush betragen. Das berichtet "Sky". Zuvor berichteten die englische "Daily Mail" und Co., dass vermutlich rund 60 Millionen Euro fällig würden, um den Adlerträgern einen Abschied schmackhaft zu machen.

"Sky" zufolge wird die Eintracht Offerten "deutlich" unter 80 Millionen Euro allerdings sofort vom Tisch wischen. Mehr Geld kassierte die SGE bislang nur für Randal Kolo Muani, der im Sommer 2023 für kolportierte 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte.

Laut dem TV-Sender sinken die Hoffnungen auf einen Deal damit wohl deutlich. ManCity soll 50 bis 60 Millionen Euro als angemessener erachten, ein Austausch zwischen den Klubs noch nicht stattgefunden haben.

Nach Informationen von RTL soll Marmoush noch im Januar einen Fünfjahresvertrag bei Manchester unterschreiben und ab Sommer das Trikot der Cityzens tragen. Die vermeintliche Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro, kann RTL bestätigen, City hält aber wohl 50 Millionen Euro plus Boni für realistischer.

Transfer-Experte glaubt nicht an Winterabschied von Eintracht Frankfurt

Im Gespräch mit "wettfreunde.net" schätzt auch Transfer-Experte Gianluca Di Marzio die Chance auf einen schnellen Abschied als eher gering ein. "Eintracht Frankfurt ist nicht überzeugt, ihn im Januar ziehen zu lassen, und so denke ich, dass er die Saison dort beenden wird", urteilt Di Marzio, der allerdings auch betont, dass der 25-Jährige für viele Topklubs interessant ist. Unter anderem werden der FC Bayern, Manchester United oder die SSC Neapel genannt.

Der Offensivspieler hat in der laufenden Bundesliga-Saison in 15 Partien 13 Tore für die Adler geschossen und sieben Vorlagen beigesteuert. Wettbewerbsübergreifend steht Marmoush sogar bei 18 Toren und elf Assists in 24 Partien. Marmoush spielt seit 2023 für die Eintracht.