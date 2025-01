Pleite in Mainz: Fehlstart für Bochum

IMAGO/Fotostand / Racocha

Bochum verlor in Mainz

Dem vorläufigen Sieg vor Gericht folgte die Niederlage auf dem Rasen: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat einen Fehlstart ins Jahr 2025 hingelegt und zum Wiederbeginn mit 0:2 (0:1) beim FSV Mainz 05 verloren. Die Bochumer bleiben damit mit nur einem Saisonsieg Tabellenletzter.

Der nach seiner Verletzung in die Startelf zurückgekehrte Mainzer Jonathan Burkardt sorgte mit seinen beiden Treffern in der 23. und 69. Minute für den verdienten Heimerfolg. Unter der Woche noch hatte das DFB-Sportgericht die Begegnung der Bochumer mit Union Berlin (1:1) vom Dezember nachträglich mit 2:0 für den VfL gewertet, weil deren Keeper Patrick Drewes durch ein von einem Union-Fan geworfenes Feuerzeug getroffen worden war. Allerdings haben die Köpenicker Einspruch gegen das Urteil eingelegt.

Mainz hingegen reitet auch im neuen Jahr die Erfolgswelle und schob sich durch den sechsten Sieg in den jüngsten sieben Bundesligapartien vorläufig auf den Champions-League-Rang vier vor.

Bochum hatte kurz vor Weihnachten den ersten Dreier der Spielzeit eingefahren, was Trainer Dieter Hecking entsprechend selbstbewusst stimmte: "Wenn wir wieder so ins Spiel reinkommen wie in den letzten Wochen, dann können wir Mainz wehtun." Schmerzen gab es in der Anfangsphase dann auf beiden Seiten: Wegen diverser Verletzungsunterbrechungen kam zunächst kaum Spielfluss auf.

Die erste Großchance der Partie gehörte den Mainzern, doch der wiedergenesene Burkardt geriet vor dem Tor in Rücklage und verpasste die Führung (22.) - die er nur Sekunden später nach einem starken Pass von Anthony Caci aus der eigenen Hälfte mit seinem elften Saisontor dann aber doch erzielte. Mit seinem insgesamt 34. Tor für Mainz in der Bundesliga schwang er sich zum Rekordtorschützen des Klubs im Oberhaus auf, zuvor hatte Karim Onisiwo diesen Titel inne gehabt.

Mainz 05 lässt Bochum keine Chance

Das Heimteam kontrollierte vor 32.000 Zuschauern fortan das Geschehen und ließ Bochum bis zum Halbzeitpfiff nicht einmal gefährlich vor das Tor kommen. Gegenstoßversuche des VfL wurden häufig noch in dessen eigener Hälfte unterbunden.

Auch nach Wiederanpfiff wollte die Partie nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Die Bochumer versuchten, den Gegner etwas früher zu attackieren, in Tornähe gelangten sie dadurch indes kaum. Mainz hatte die ereignis- und chancenarme Partie weiterhin problemlos im Griff, verpasste es aber, konsequent auf das 2:0 zu spielen. Doch dann war nach einem Pass von Phillipp Mwene erneut Burkardt aus kurzer Distanz zur Stelle.