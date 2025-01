Torwart-Rochade offiziell: Schalke holt Loris Karius

IMAGO/John Walton

Loris Karius hat mit dem FC Schalke 04 einen neuen Verein gefunden

Der FC Schalke 04 geht mit einem veränderten Torwart-Team in die Rückrunde. Ron-Thorben Hoffmann verlässt den Revierklub, stattdessen verstärkt sich die Mannschaft mit Loris Karius.

Loris Karius ist neuer Torwart des FC Schalke 04. Die Königsblauen gaben am Dienstagmittag die Verpflichtung des 31-Jährigen offiziell bekannt. Kurz zuvor war mitgeteilt worden, dass Ron-Thorben Hoffmann auf Leihbasis mit Kaufpflicht zu Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig, dem kommenden Gegner der Knappen, wechselt.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt", so Karius, der zunächst nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet, in der offiziellen Mitteilung.

Youri Moulder, Direktor Profifußball, erklärte: "Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Loris ist fit und kann direkt ins Mannschaftstraining einsteigen."

Im Team von Cheftrainer Kees van Wonderen ist Loris Karius allerdings zunächst nur der "Herausforderer, wie Moulder klarstellte: "Mit Justin Heekeren als Nummer 1 starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde."

Ob Karius schon am Samstag (13:30 Uhr) beim Rückrunden-Auftakt der Schalker im Kader steht, ist fraglich. "Schauen wir mal. Das werden wir sehen. Alles step by step", hatte Karius zuvor am Düsseldorfer Flughafen gegenüber "Bild" zu Protokoll gegeben.

Karius übernimmt Hoffmanns Platz beim FC Schalke 04

Loris Karius war seit vergangenem Sommer ohne Verein, zuvor war er beim englischen Klub Newcastle United angestellt. Dort kam er in zwei Jahren allerdings auf gerade einmal zwei Einsätze.

Zuvor stand Karius beim FC Liverpool unter Vertrag (49 Spiele), wo er unter anderem im Champions-League-Finale von 2018 gegen Real Madrid (1:3) auf dem Rasen stand. Dort patzte der Keeper allerdings folgenschwer, ein weiteres Spiel für die Reds bestritt er nicht mehr.

In der Folge wurde er an Besiktas, wo er in zwei Jahren auf immerhin 67 Spiele kam, und Union Berlin verliehen. Seinen Durchbruch als Profi hatte Loris Karius einst beim FSV Mainz 05 gefeiert, wo er drei Jahre lang bis zu seinem Wechsel nach Liverpool Stammtorwart war.