BVB-Aktie rauscht ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vincen

Die BVB-Krise wird immer schlimmer

Borussia Dortmund steckt in einer handfesten Krise. Nach dem desolaten Auftritt bei der 2:4-Niederlage in Kiel stürzt auch die BVB-Aktie brutal ab.

Die sportlichen (Nicht)-Leistungen von Borussia Dortmund haben auch Folgen auf dem Aktienmarkt. Denn die Aktie des Bundesligisten rauschte am Mittwochvormittag auf einen Tiefstand, der seit 2013 nicht mehr erreicht worden war.

Am Morgen lag sie im Aktienindex SDAX unter der Marke von drei Euro bei 2,91 Euro. Das Tagestief lag am Mittwoch sogar bei 2,78 Euro. So schlecht stand die Aktie seit 2013 nicht mehr da.

Laut "Handelsblatt" notierte die Aktie zum Finale in der Champions League 2024 noch bei 4,14 Euro. Seitdem hat sie also fast ein Drittel an Wert verloren.

BVB: Champions League rückt in Ferne

Der BVB steht nach der erneuten Pleite in der Liga nach der Hinrunde bei lediglich 25 Zählern und dem neunten Platz. Es ist die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren. Das Team von Nuri Sahin droht immer mehr, den Anschluss an die immens wichtigen Plätze für die Champions-League-Qualifikation zu verlieren. Es wäre der GAU für die Schwarzgelben.

Bei einem Verpassen der Königsklasse droht dem Klub ein Einnahmeverlust in Millionenhöhe. In der seit dieser Saison neu aufgelegten Champions League kassieren die qualifizierten Teams alleine als Startgeld schon 18,62 Millionen Euro. In der Europa League und Conference League werden deutlich weniger Geld ausgeschüttet.

Am Freitag trifft der BVB auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt. In der Kritik steht neben der Mannschaft insbesondere Trainer Nuri Sahin. TV-Experte Didi Hamann sieht das sportliche Ende des Trainers bereits heraufziehen. Die Partie gegen Eintracht wird wohl zum Endspiel für Sahin. Erste Namen wie der von Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt werden als mögliche Nachfolger gehandelt.