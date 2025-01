RB Leipzig an Juventus-Star interessiert?

IMAGO/Marco Alpozzi/LaPresse

RB Leipzig ist angeblich an Timothy Weah (l.) von Juventus interessiert

RB Leipzig hält auf dem Transfermarkt noch Ausschau nach einem Offensivspieler. Der Fußball-Bundesligist soll seinen Blick nach der geplatzten Verpflichtung von Noah Okafor auf einen anderen Torjäger aus der Serie A richten.

Dem Portal "fussballtransfers.com" zufolge hat RB Leipzig bei Juventus Turin bezüglich Timothy Weah angeklopft. Den Sachsen soll eine Leihe mit anschließender Kaufoption vorgeschwebt haben. Die Alte Dame hat aber angeblich abgewunken.

Juventus soll Weah als einen wichtigen Spieler für die Rückrunde ansehen. Der 24-Jährige erzielte in der laufenden Serie-A-Saison in 13 Einsätzen bislang vier Tore für die Bianconeri. Weah wurde zwischenzeitlich von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Der Vertrag des US-Nationalspielers ist noch bis 2028 datiert.

Ob RB Leipzig einen weiteren Versuch bei Juventus unternehmen will, bleibe laut "fussballtransfers.com" abzuwarten.

Kein Okafor-Wechsel zu RB Leipzig

Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga hatte eigentlich Noah Okafor von der AC Mailand als Verstärkung für die zweite Saisonhälfte ausgemacht. Der Schweizer weilte sogar bereits in Deutschland. Okafor sollte per Leihe mit anschließender Kaufoption an den Cottaweg wechseln.

Doch laut übereinstimmenden Medienberichten nahm RB Leipzig nach dem Medizincheck Abstand von einer Verpflichtung. Der 24-Jährige, der sich Mitte Dezember an der Wade verletzt hatte, hatte bei der AC Mailand zuvor bereits wieder mit der Mannschaft trainiert.

Die Leipziger Suche geht dementsprechend vorerst weiter. RB bleibt noch bis zum Deadline Day am 3. Februar Zeit, um personell nachzulegen.

Die Sachsen haben in der laufenden Transferperiode bislang Ridle Baku verpflichtet. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger kam für die kolportierte Ablöse von rund von 4,5 Millionen Euro von Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg. Baku ist als Ersatz von Benjamin Henrichs eingeplant. Der Nationalspieler fällt den Rest der Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses aus.