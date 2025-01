Gladbach-Star fit für Bundesliga-Topspiel

IMAGO/ANP/SID/IMAGO/Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München

Ist nach Erkrankung zurück: Gladbach-Angreifer Tim Kleindienst

Nationalstürmer Tim Kleindienst (29) steht Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Topspiel gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung.

Der zuletzt erkrankte Toptorjäger der Fohlen kehrt für das Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in den Kader zurück. Das bestätigte Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag.

Neben Kleindienst, der aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden bei der Auswärtsniederlage beim VfL Wolfsburg (1:5) gefehlt hatte, steht der Borussia auch Nathan Ngoumou wieder zur Verfügung. Franck Honorat werde dagegen "bis auf Weiteres" ausfallen, wie Seoane mitteilte: Die Fußverletzung des Franzosen sei "schlimmer als anfangs angenommen".

Sportlich verpatzte Gladbach den Start ins neue Jahr durch die Pleiten in Wolfsburg und zuvor gegen Rekordmeister Bayern München (0:1). Die sportliche Führung aber bewahre "die Ruhe", sagte Seoane vor dem Duell mit dem Meister Leverkusen: "Gegen Bayern waren wir defensiv sehr stabil. In Wolfsburg haben wir viel mehr Spielanteile gehabt, uns fehlte aber die Durchschlagskraft. Wir nehmen aus beiden Spielen auch Positives mit."