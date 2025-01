FC Bayern offenbar heiß auf BVB-Star

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Jamie Gittens (l.) vom BVB weckt offenbar Interesse beim FC Bayern

Der FC Bayern blickt auf der Suche nach vielversprechenden Spielern für die Zukunft offenbar in Richtung Borussia Dortmund. Ein Offensiv-Juwel des BVB soll es dem deutschen Rekordmeister angetan haben. Günstig wäre ein potenzieller Transfer aber keinesfalls.

Laut "Bild" beschäftigt sich der FC Bayern mit Jamie Gittens von Borussia Dortmund.

Demzufolge sollen die Münchner sogar schon Kontakt zum Berater des 20-Jährigen aufgenommen haben. Ein "erster Austausch" habe stattgefunden, berichtet die Boulevardzeitung.

Günstig wäre ein Gittens-Transfer für den FC Bayern aber keinesfalls. Der BVB soll von einer Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Schallmauer träumen.

Der Engländer besitzt bei den Schwarz-Gelben einen langfristigen Vertrag bis 2028. Sollten die Dortmund die Qualifikation für die Champions League verpassen, müssten aber wohl Spieler verkauft werden, so "Bild". Der BVB rangiert nach der Bundesliga-Hinrunde auf einem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz und muss dadurch tatsächlich ernsthaft um eine erneute Teilnahme an der Königsklasse bangen.

FC Bayern droht bezüglich BVB-Youngster große Konkurrenz

"The Athletic" berichtet ebenfalls über das Gerücht. Der FC Bayern wollte sich auf Nachfrage des Fachportals nicht dazu äußern. Der BVB erklärte gegenüber "The Athletic", dass Gittens nicht zum Verkauf stünde.

Neben dem FC Bayern sollen laut "Bild" der FC Liverpool, FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur aus der Premier League am Dortmunder interessiert sein.

Die Münchner haben auf den Flügelpositionen in Person von Kingsley Coman, Michael Olise, Serge Gnabry und Leroy Sané aktuell zahlreiche prominente Optionen. Jedoch endet das Arbeitspapier von Sané nach der laufenden Saison. Ob der deutsche Nationalspieler eine Zukunft an der Säbener Straße hat, ist ungewiss.

Rund um Gittens ranken sich immer wieder Transfer-Spekulationen. Der Youngster zählt bei Borussia Dortmund in einer enttäuschenden Saison noch zu den wenigen Lichtblicken. So erzielte der gebürtige Londoner in bislang 25 Pflichtspieleinsätzen schon elf Tore.

Gittens war 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City zum BVB gekommen.