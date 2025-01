Wolfsburg holt Nationalspielerin Freier

IMAGO/Olivier Rachon / SOPA Images

Sharn Freier wechselt im Sommer zum VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg treibt seine Kaderplanungen in der Fußball-Bundesliga der Frauen für die nächste Saison weiter voran.

Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, wechselt die australische Nationalspielerin Sharn Freier im Sommer nach Wolfsburg. Die 23-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2028 beim DFB-Pokalsieger, bei dem die Verträge der Flügelspielerinnen Jule Brand und Sveindis Jonsdottir im Sommer auslaufen.

Nach den Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgerinnen Lena Lattwein, Alexandra Popp, Svenja Huth und Janina Minge ist Freier der erste Neuzugang für die Saison 2025/2026. Freier spielt derzeit für den australischen Erstligisten Brisbane Roar.

Im vergangenen Jahr debütierte die Offensivspielerin in der australischen Nationalmannschaft, mit der sie an den Olympischen Spielen in Paris teilnahm. Bislang kommt Freier auf zehn Einsätze im Trikot der "Matildas", unter anderem stand sie auch gegen Deutschland in Paris (0:3) sowie bei einem Testspiel im vergangenen Oktober (2:1) auf dem Platz.

"Mit ihren Qualitäten als schnelle Offensivspielerin wird sie uns vom ersten Tag an weiterhelfen – und darüber hinaus verfügt sie noch über großes Entwicklungspotenzial", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball des VfL Wolfsburg.