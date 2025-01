Medien: ManCity plant nächsten Transfer-Hammer

IMAGO/Matt Impey/Shutterstock

Pep und Co. schauen sich weiter auf dem Markt um

Pep Guardiola und Manchester City setzen ihren Großangriff auf dem Winter-Transfermarkt offenbar weiter fort. Laut italienischen Medien bemüht sich Englands Meister um eine Verpflichtung eines Juve-Stars, der den Premier-League-Klub am Ende 65 Millionen Euro kosten könnte.

Manchester City gibt auf dem Transfermarkt weiter Vollgas. Mit Abduqodir Khusanov (kam vom RC Lens) und Vitor Reis (Palmeiras) wurden zwei neue Spieler bereits für 75 Millionen Euro verpflichtet. Frankfurts Omar Marmoush wird zeitnah folgen und mit weiteren 75 Millionen Euro (plus fünf Mio. an Bonuszahlungen) zu Buche schlagen. Und damit ist noch lange nicht Schluss.

Wie die italienische Tageszeitung "La Stampa" berichtet, bemüht sich ManCity zudem um einen Winter-Transfer von Juve-Star Andrea Cambiaso. Der 24-jährige Außenverteidiger soll bei Pep Guardiola und Co. ganz hoch im Kurs und auf der Wunschliste stehen. Kostenpunkt: 65 Millionen Euro.

Juve-Boss schließt Transfer zu ManCity nicht aus

Juve-Sportchef Cristiano Giuntoli weiß bereits um das Interesse des englischen Meisters und ließ in einem Statement am Wochenende durchblicken, dass sein Verein durchaus gesprächsbereit wäre. "Wir haben noch kein offizielles Angebot erhalten. Wenn es kommt, werden wir entscheiden, was wir tun", sagte der Offizielle.

Juve-Coach Thiago Motta stellte die Situation indes etwas anders da. Als er auf die ManCity-Avancen angesprochen wurde, sagte er, Cambiaso gehöre zu den Spielern, die in seinen Augen "unverkäuflich" seien. "Ich habe sie [die Verantwortlichen] schon nach Spielern gefragt, die nicht verkauft werden sollen. Und diese haben wir behalten", erklärte Motta, dass er nicht mit einem Abgang seines Stamm-Außenverteidigers in diesem Winter rechne.

Dass Manchester City sich von derartigen Aussagen nicht abschrecken lässt, ist allerdings gut dokumentiert. Schon im Fall von Omar Marmoush hebelten sie die Wünsche der Eintracht-Offiziellen aus und legten dem Bundesligisten ein Angebot vor, das die SGE am Ende nicht mehr ablehnen konnte. Womöglich wird das bei Juventus Turin und Andrea Cambiaso schon bald ebenfalls der Fall sein.