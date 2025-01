Presse: FC Bayern drohen "harte Wochen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Bitterer Abend für den FC Bayern in der Champions League

Am Mittwochabend erlebte der FC Bayern in der Champions League eine bittere Lehrstunde in Sachen Effektivität. Trotz klarer Vorteile gingen die Schützlinge von Trainer Vincent Kompany bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3 (0:2) baden. In der internationalen Presse sorgte das Resultat für ein heftiges Echo.

DEUTSCHLAND

ntv: "Dem FC Bayern droht ein ganz unangenehmer Februar! Nach einer unnötigen Niederlage mit Chancenwucher müssen die Münchner um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League bangen. Harte Wochen drohen, Feyenoord-Fans antworten mit Häme."

kicker: "Doppelter Gimenez und Bijlow sorgen für Münchner Pleite! Trotz eines klaren Plus an Chancen und großer spielerischer Dominanz unterlag der FC Bayern am Mittwochabend beim gnadenlos effizienten Feyenoord Rotterdam mit 0:3."

Bild: "Bayern blamiert sich mit heftigen Folgen! Pleiten, Pech und Pannen - jetzt droht die Extrarunde!

Süddeutsche Zeitung: "Wann waren die Bayern zuletzt Fünfzehnter? Eigentlich hoch überlegene Bayern kassieren bei Feyenoord Rotterdam ein kurioses 0:3, das eine direkte Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League fraglich macht. Die Münchner scheitern an ihrer Hektik – und an bekannten Schwächen."

Spiegel: "Den Bayern droht der Umweg über die Playoffs! 90 Minuten lang stürmten die Bayern, doch Feyenoord traf fast mit jedem Schuss: Der Rekordmeister erlebt einen Betriebsunfall in Rotterdam. In der Champions League ist der direkte Achtelfinaleinzug in Gefahr."

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Kabinettstück im letzten Spiel von Trainer Priske: Giménez und Bijlow glänzen für Feyenoord gegen Bayern."

Algemeen Dagblad: "Feyenoord gelingt spektakulärer Sieg gegen Bayern und steht in der nächsten Runde."

Voetbal International: "Feyenoord sichert längeren Champions-League-Verbleib durch sensationellen Sieg gegen Bayern."

SPANIEN

El Mundo Deportivo: "Bayern stürzt im 'De Kuip' ab!"

Marca: "Bayern München betritt die 'Badewanne' und gerät in ein Schlamassel."

FRANKREICH

L'Équipe: "Feyenoord wischt Bayern München beiseite."

ENGLAND

BBC: "Feyenoord schockt den FC Bayern: K.-o.-Runden-Hoffnungen erhalten Dämpfer."

ÖSTERREICH

Kronen-Zeitung: "Bayern blamiert sich. Für die Münchner war es die dritte (Auswärts-)Niederlage im siebenten Spiel der Ligaphase, wodurch die Chancen auf einen Top-Acht-Platz und damit der direkte Sprung ins Achtelfinale als Tabellen-15. einen herben Dämpfer erlitten."