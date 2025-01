Offiziell: Eintracht Frankfurt holt Marmoush-Nachfolger

IMAGO/Icon Sport

Elye Wahi hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben

Nur einen Tag nach dem Abschied von Top-Torjäger Omar Marmoush hat Eintracht Frankfurt einen Nachfolger verpflichtet. Am Freitag präsentierte die SGE den französischen Angreifer Elye Wahi als Neuzugang.

Wie Eintracht Frankfurt bekanntgab, hat der 22-Jährige am Main einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben. Vorausgegangen war eine Einigung mit seinem Ex-Klub Olympique Marseille.

"Wir haben uns seit längerer Zeit mit Elye Wahi beschäftigt und wir freuen uns, dass er ab sofort bei Eintracht Frankfurt spielen wird. Elye ist ein temporeicher Stürmer mit einer guten Boxbesetzung und einem ausgeprägten Torinstinkt. Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, von dessen Qualitäten wir überzeugt sind. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Anpassungszeit", erklärte Sportchef Markus Krösche.

Elye Wahi selbst sagte: "Ich bin glücklich, ab sofort bei der Eintracht zu sein. Das ist ein großer Klub, von dem ich viel Positives gehört habe. Für mich war schnell klar, dass ich die Chance ergreifen und hierherkommen möchte. Ich will das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen und Toren zurückzahlen."

Laut "Sky" und "kicker" zahlen die Frankfurter eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro für Elye Wahi. Durch Bonuszahlungen könnte diese Summe wohl noch weiter ansteigen.

Sportchef Markus Krösche hatte am Donnerstag im Interview mit RTL/ntv und sport.de bereits angedeutet, dass in Frankfurt etwas in Bewegung ist.

Konkret auf Wahi angesprochen hielt sich der Vorstand am Rande der Europa-League-Partie gegen Ferencváros (2:0) zwar bedeckt. Er gab aber zu Protokoll: "Mal sehen, was in den nächsten Stunden passiert."

Eintracht Frankfurt: Dicker Millionen-Deal mit Omar Marmoush

Die Notwendigkeit der Verpflichtung war durch den Abgang von Omar Marmoush entstanden, der sich am Donnerstag Manchester City angeschlossen hatte. Für den Ägypter hat Frankfurt nach Informationen von RTL/ntv und sport.de eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro eingestrichen, die Summe kann durch Bonuszahlungen noch auf 80 Millionen Euro ansteigen.

RTL-Experte Lothar Matthäus glaubt, dass der Wahi-Transfer für die SGE in der aktuellen Gesamtkonstellation Sinn ergibt. Der Angreifer sei ein "schneller, torgefährlicher und dribbelstarker Spieler", ordnete der Rekordnationalspieler den Deal gegenüber RTL/ntv und sport.de ein.

Damit habe Wahi ein ähnliches Profil wie Marmoush, sodass die Eintracht ihre Spielweise nicht verändern müsse. "Was man verloren hat, das sollte man holen, um das Loch zu schließen", befand Matthäus.

Zumindest bei der Torausbeute wird sich Wahi in den kommenden Monaten aber steigern müssen, um Marmoush zu ersetzen. In 13 Saisonspielen für Marseille gelangen ihm in der laufenden Spielzeit erst drei Treffer.