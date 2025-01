Bittere Diagnose bei Davie Selke

IMAGO/O.Behrendt

Davie Selke musste gegen Hertha BSC vorzeitig vom Platz

Angreifer Davie Selke vom Hamburger SV hat in der Partie bei Hertha BSC (3:2) eine Jochbogenfraktur erlitten.

Das gab der Tabellenführer der 2. Liga am Sonntag bekannt. Ob und wie lange Selke der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin im Kampf um den Aufstieg nicht zur Verfügung steht, teilte der HSV nicht mit. Zunächst sollen in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen in Hamburg erfolgen.

Selke, der sein Team mit seinem Treffer in der 23. Minute in Führung gebracht hatte, war zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Berlins Verteidiger Toni Leistner zusammengestoßen und musste anschließend ausgewechselt werden. Danach wurde der Stürmer in der Berliner Charité behandelt, dabei wurde auch der Bruch festgestellt.