Bericht: Gerüchte um Flirt des VfB eine "Luftnummer"

IMAGO/Goal Sports Images

Strahinja Pavlovic wird sich wohl nicht dem VfB Stuttgart anschließen

Nachdem Medienberichte aus Italien unlängst einen Verteidiger der AC Mailand mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht hatte, erteilt der "kicker" dem Gerücht nun eine rüde Absage. Innenverteidiger Strahinja Pavlovic landet demnach keineswegs im Ländle.

Der VfB Stuttgart und der englische Erstligist Leicester City sollen sich bei der AC Mailand über Strahinja Pavlovic erkundigt haben. Das berichteten zuletzt die "Gazzetta dello Sport" und "calciomercato.com". Demnach sollte ein Leihgeschäft im Raum gestanden haben, Milan zudem eine Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro angestrebt haben.

Der "kicker" verbannt die Gerüchte nun allerdings sehr deutlich ins Reich der Märchen. Spekulationen um einen Kauf des 23-jährigen Pavlovic hätten sich als "Luftnummer" entpuppt, so das Fachmagazin, das zudem erfahren haben will, dass man sich in Stuttgart inzwischen dazu entschieden hat, nicht noch einmal tätig zu werden.

Pavlovic war erst im Sommer 2024 für rund 18 Millionen Euro von RB Salzburg in die Modestadt gewechselt, wo der 23-jährige Serbe allerdings noch auf seinen Durchbruch wartet.

VfB Stuttgart? Pavlovic will bleiben

16 Mal stand der 43-malige serbische Nationalspieler bislang für die Rossoneri auf dem Rasen, in den vergangenen Wochen nahm seine Einsatzzeit allerdings rapide ab. Dass Gerüchte um einen Abschied aufgekommen sind, wundert daher nicht.

Beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Parma wirkte Pavlovic allerdings 90 Minuten mit. Anschließend machte der Defensiv-Spieler seine Sicht der Dinge deutlich: "Ich habe zehn Spiele lang nicht gespielt und es gab viele Gerüchte in den Medien. Aber ich bin hier und möchte hier bleiben", wird Pavlovic von "tuttomercatoweb" zitiert. Er sei "hungrig nach Fußball" und werde versuchen, sein "Bestes für Milan zu geben".

Milan hatte in der 80. Minute das 1:2 kassiert, die Partie in der Nachspielzeit aber noch gedreht. Pavlovic bereitete das Siegtor sowie das zwischenzeitliche 1:1 vor.