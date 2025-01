Bericht: Real-Wechsel plötzlich Kimmichs erste Wahl

IMAGO/Bahho Kara

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Auch wenn der FC Bayern mehrfach betont hat, dass man den auslaufenden Vertrag von Joshua Kimmich nur zu gerne verlängern würde, konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister bislang keinen Vollzug vermelden. Brisant: Inzwischen soll Kimmich einen Verbleib in München nicht mehr zwingend priorisieren.

Die "Bild" berichtete unlängst, dass Joshua Kimmich bereits den Austausch mit Real Madrid gesucht haben soll, um eine weitere Option für seine nahe fußballerische Zukunft auszuloten. Nun kommt ans Licht, dass der 29-Jährige immer mehr Gefallen an einem Engagement in der spanischen Hauptstadt finden soll.

Wie Transfer-Experte Sacha Tavolieri erfahren haben will, hat Kimmich bei einem möglichen Abschied vom FC Bayern einen klaren Favoriten: Real Madrid. Der DFB-Star soll die Königlichen klar über alle anderen gehandelten Interessenten stellen, heißt es.

Die Verhandlungen mit den Münchnern über eine weitere Zusammenarbeit würden zwar nach wie vor laufen, die Möglichkeit, seine Karriere bei Real fortzusetzen, soll für Kimmich aber immer mehr an Bedeutung gewinnen - und inzwischen sogar die Option Verlängerung in München, überholt haben.

Real Madrid nur ein Mittel zum Zweck?

Ein Umstand, den man Tavolieri zufolge sehr gerne in Madrid zur Kenntnis nimmt. Kimmich unter Vertrag zu nehmen, soll die Mannen aus der spanischen Hauptstadt weiterhin reizen.

Dem widerspricht hingegen ein Bericht der "Marca". Die spanische Zeitung schreibt, dass Real "jeglichen Kontakt" zu Kimmich bestreitet. Kimmich sei "nicht Teil der Pläne des Klubs", die Gerüchte würden nur genutzt, um einen besseren Vertrag in München zu verhandeln, so der Bericht.

Der "Bild" zufolge soll Real hingegen ganz heiß auf Kimmich sein, was Kimmichs Position freilich nicht schaden dürfte.

"Mit Real hat er jetzt eine Option im Ausland, die sehr, sehr, sehr reizvoll ist. Da müssen die Bayern höllisch aufpassen", ordnete "Bild"-Fußballchef Christian Falk in "True or Not True – Die BILD-Transfer-Show" die Spekulationen ein.