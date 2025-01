Schalke 04 mit Höjlund-Ersatz einig

IMAGO/Constance Bugaut / SPP

Pape Meissa Ba trägt bald das Trikot des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Verpflichtung eines Ersatzes für den derzeit verletzten Emil Höjlund. Aus Frankreichs zweiter Fußball-Liga kommt der torgefährliche Pape Meissa Ba.

Fans des FC Schalke 04 dürfen sich freuen, Trainer Kees van Wonderen ebenso, denn der Revierklub aus Gelsenkirchen hat - nach Torwart Loris Karius - die zweite Winter-Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Das berichtet die für gewöhnlich gut informierte "WAZ", auch französische Medien sowie "Bild" und "Sky" haben vom Transfer erfahren.

Namentlich geht es um Pape Meissa Ba vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot 38, seines Zeichens Stürmer. Damit reagierten die Königsblauen auf den Ausfall von Angreifer Emil Höjlund, der mit einer Oberschenkelverletzung noch einige Wochen fehlen wird.

Allzu günstig wird Ba wohl nicht für den FC Schalke 04. Vor einigen Tagen, als die ersten Gerüchte über eine anstehende Verpflichtung aufkamen, vermeldete der spanische Radiosender "Onda Cero", dass etwa 500.000 Euro nötig sein werden, um Ba unter Vertrag zu nehmen. Eine Summe, die Schalke zumindest nicht ohne Weiteres in den Ring geworfen haben dürfte.

Laut "Bild" könnte der S04 mit dem Ba-Transfer aber schon einmal für einen möglichen Abgang von Moussa Sylla vorgesorgt haben. Der Top-Stürmer der 2. Bundesliga hat bereits zahlreiche Interessenten auf sich aufmerksam gemacht. Im Winter soll Sylla zwar noch bleiben, im Sommer könnten die klammen Königsblauen allerdings mit einem lukrativen Verkauf liebäugeln.

Pape Meissa Ba kommt als zweitbester Torjäger zum FC Schalke 04

Immerhin: Mit Ba wechselt der (nach Toren) zweitbeste Angreifer der Ligue 2 in die 2. Bundesliga. Zehn Treffer hat der 27-jährige Senegalese in 2024/25 bereits für Grenoble Foot 38 erzielt. In Deutschland sollen weitere Tore des 1,87 Meter großen Rechtsfußes folgen.

Eintüten will der FC Schalke 04 den Transfer laut "WAZ" unter der Woche, so dass Ba bereits am Wochenende (Samstag, 20:30 Uhr gegen den FC Magdeburg, im sport.de-Live-Ticker) zur Verfügung steht und sich vor den eigenen Fans zeigen kann.

Wie weit der Wechsel gediegen ist, lässt sich bereits daran ablesen, dass Ba am zurückliegenden Wochenende schon nicht mehr für Grenoble im Kader stand.