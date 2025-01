PSG-Hooligans vor VfB-Spiel festgenommen

AFP/SID/DAMIEN MEYER

Polizei rechnet mit Ausschreitungen

Vor dem Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) hat die Stuttgarter Polizei 59 französische Hooligans festgenommen.

Wie die Behörden mitteilten, seien die Verhaftungen am Dienstag nach Kontrollen in Hotels und an Bahnhöfen durchgeführt worden. "Wer nach Stuttgart reist, um abseits des Rasens Gewaltstraftaten zu begehen, wird aus dem Spiel genommen", sagte Polizeivizepräsident Carsten Höfler.

"Vor dem Spiel wurde deutlich, dass französische und deutsche Hooligans beider Vereine die letzte Partie der Champions-League-Gruppenphase nutzen wollten, um ernsthafte Auseinandersetzungen außerhalb des Stadions zu provozieren", teilte die Stuttgarter Polizei mit.

Ein Richter genehmigte einen Antrag, die 59 verhafteten Personen bis Donnerstagmorgen in Polizeigewahrsam zu halten. Zudem sind nach Polizeiangaben auch 47 Stuttgarter Risikofans durch Verbote, sich in der Innenstadt oder Bad Cannstatt aufzuhalten, vom Spiel ausgeschlossen worden.

Für Stuttgart und Paris steht sportlich viel auf dem Spiel: Beide Teams sind punktgleich und müssen um die Qualifikation für die Play-offs der Königsklasse bangen. Kurioserweise würde beiden Teams ein Remis zum Weiterkommen reichen.