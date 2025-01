Nkunku zum FC Bayern "erstmal vom Tisch", aber ...

IMAGO/Conor Molloy

Christopher Nkunku wechselt im Winter wohl nicht mehr zum FC Bayern

Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Christopher Nkunku beschäftigten die Gazetten in diesem Winter mehrfach, zwischenzeitlich war sogar von einer mündlichen Einigung zwischen dem Franzosen und den Münchnern die Rede, der Deal schien durchaus realistisch - inzwischen soll man von einer Vollzugsmeldung hingegen meilenweit entfernt sein.

Ein Winterwechsel von Christopher Nkunku zum FC Bayern sei "erstmal vom Tisch", urteilt "Bild"-Fußballchef Christian Falk bei "True or Not True - Die BILD-Transfershow". Allerdings bestätigte Falk, dass der Offensivspieler beim deutschen Rekordmeister "lange im Gespräch" gewesen sei, auch Kontakt soll existiert haben.

Aktuell liege der Austausch jedoch "auf Eis", was nicht bedeute, dass die Führung der Münchner das Interesse verloren hätte, so Falk weiter.

Im Winter sei der Transfer allerdings schlicht "nicht umsetzbar", was selbst für eine Leihe gelte, auf die sich Chelsea letztlich wohl sogar eingelassen hätte - eine Verpflichtung im Sommer sei jedoch weiterhin Thema an der Säbener Straße.

Doch kein "taktisches Nein" vom FC Bayern?

Mitte Januar hatte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund die Spekulationen schon von sich gewiesen und betont, man plane nicht, einen neuen Offensivspieler zu holen, sofern sich auf Abgabenseite nichts Überraschendes tue. "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg vermutete hinter der Aussage jedoch ein "taktisches Nein".

Nkunku wechselte im Sommer 2023 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London, konnte in der englischen Hauptstadt allerdings nie an die Leistungen anknüpfen, die er in der deutschen Bundesliga zeigte.

Für den FC Chelsea erziele Nkunku 16 Treffer (4 Vorlagen) in 43 Pflichtspielen. Nach 70 Toren (54 Vorlagen) in 172 Partien für RB Leipzig und der satten Ablöse waren die Erwartungen in London jedoch deutlich höher.

In der Vergangenheit wurde der Franzose auch mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.