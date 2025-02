Hoeneß träumt schon vom Pokalfinale

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß trifft mit dem VfB Stuttgart auf Augsburg

Trainer Sebastian Hoeneß blickt trotz der sportlichen Rückschläge optimistisch auf das Viertelfinale im DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg am Mittwoch (20:45 Uhr).

"Der Traum vom Pokalfinale kommt jede Runde näher", sagte der 42-Jährige: "Wir sind im Viertelfinale, das ist gut. Jetzt wollen wir in die nächste Runde, und nur darum geht es."

Negativszenarien habe der Trainer trotz der drei Niederlagen nacheinander nicht im Kopf. "Wir gehen das Spiel an, um es zu gewinnen, und dann sehe ich die Chance, die es mit sich bringt", so Hoeneß: "Wir wollen zu Hause vor 60.000 Zuschauern die riesige Chance nutzen und müssen uns von Anfang an in diesen Pokalfight reinkämpfen."

Anders als in den letzten beiden Pokalspielen wird Nationaltorwart Alexander Nübel wieder zwischen den Pfosten stehen. Er wird genauso zur Startelf gehören wie Stürmer Ermedin Demirovic, der auf seinen Ex-Klub trifft.

Nicht mit dabei ist hingegen Innenverteidiger Ameen al-Dakhil, der sich beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach am Oberschenkel verletzt hatte. Hinter dem erkrankten Nick Woltemade steht noch "ein großes Fragezeichen".