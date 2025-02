Teilausschluss für Zweitliga-Derby in Hannover fix

Axel Heimken, dpa

Fans von Eintracht Braunschweig zündeten beim Spiel in Hannover im November 2023

Bei dem brisanten Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga wird es im März erneut einen Teilausschluss von Gästefans geben. Das hat die Polizeidirektion Hannover angeordnet.

Wie schon beim Hinspiel in Braunschweig darf der Gästefan-Bereich im Stadion aus Sicherheitsgründen nur zu 60 Prozent ausgelastet werden. Konkret bedeutet dies, dass maximal 2.541 Anhänger der Eintracht ihr Team am 8. oder 9. März nach Hannover zum Zweitligaspiel begleiten dürfen. Den genauen Spieltermin wird die Deutsche Fußball Liga erst am Ende dieser Woche bekanntgeben.

Die Polizeidirektion beruft sich bei dieser Verfügung auf Paragraf 11 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, wonach sie "die notwendigen Maßnahmen treffen kann, um Gefahren abzuwehren".

Wegen der wiederholten Ausschreitungen vor, während oder nach den Spielen zwischen Braunschweig und Hannover hatte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) im vergangenen Jahr sogar einen kompletten Ausschluss von Gästefans bei diesen Derbys angedroht.

Tatsächlich durften beim Hinspiel in Braunschweig nur 1.260 statt 2.100 96-Anhänger ein Ticket kaufen. Daraufhin demonstrierten beide Fanlager getrennt voneinander gegen diese Verfügung.