Gladbach verliert Reitz an den BVB

IMAGO/Fotostand / Van der Velden

Tony Reitz (l.) verlässt Gladbach und schließt sich dem BVB an

Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode hat die Zweitvertretung von Borussia Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Am Dienstmittag vermeldete der BVB die Verpflichtung von Gladbach-Talent Tony Reitz, der im Ruhrpott den langzeitverletzten Felix Paschke ersetzen soll.

Eigentlich sollte Tony Reitz, der erst im November nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback für die U23 von Borussia Mönchengladbach gab, im Sommer von den Fohlen an das Westfalenstadion wechseln. Den bereits fixen Transfer zog der BVB nun vor, weil Felix Paschke mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt. In Dortmund ist Reitz für die zweite Mannschaft vorgesehen.

"Eigentlich sollte Tony erst im Sommer zu uns stoßen, aber die Gespräche mit ihm sind so gut verlaufen, dass wir von beiden Seiten einen sofortigen Wechsel angestrebt haben. Tony wird mit Sicherheit die Lücke, die Felix Paschke durch seine schwere Verletzung hinterlassen hat, gut ausfüllen", sagte Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der Drittligatruppe des Bundesligisten.

Gladbach hätte BVB-Neuzugang Reitz "gerne langfristig gebunden"

Tony Reitz ist, wie sein Bruder Rocco, der bei den Gladbacher Profis mittlerweile zum Stammpersonal gehört und sich auch in den Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft spielte, im zentralen Mittelfeld zuhause. Dort ist der 20-Jährige flexibel einsetzbar. Der zentrale Mittelfeldspieler kann sowohl auf der Sechs als auch offensiver auf der Acht und Zehn auflaufen.

Beim BVB unterschrieb das Talent einen Vertrag bis 2027. Ob eine Ablöse für den gebürtigen Duisburger, der in dieser Saison erst fünf Einsätze für die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West absolvierte, fällig wird, ist nicht bekannt. Am Niederrhein bedauert man den Abschied des Eigengewächses.

"Wir hätten Tony gern langfristig an uns gebunden und haben ihm eine Perspektive aufgezeigt. Leider hat er sich für einen anderen Weg entschieden", wird Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf den vereinseigenen Kanälen zitiert.