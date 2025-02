M05-Coach Henriksen: "Dann weiß ich, dass wir gewinnen"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bo Henriksen jagt den nächsten Heimsieg mit dem 1. FSV Mainz 05

Gegen den FC Augsburg will Fußball-Bundesligist Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr/Sky) den sechsten Heimsieg in Folge einfahren - ob Topstürmer Jonathan Burkardt dabei helfen kann, ist jedoch noch ungewiss.

"Wir wollen die richtige Entscheidung treffen", sagte Trainer Bo Henriksen am Donnerstag, "wir müssen morgen sehen, ob er spielen kann."

Der mit zwölf Bundesligatreffern beste Mainzer Angreifer war zuletzt wegen einer Muskelverletzung ausgefallen. Auch der Einsatz von Nadiem Amiri ist noch fraglich, sicher fehlen werden Stefan Bell (Muskelverletzung) und Anthony Caci (5. Gelbe Karte).

Henriksen wird die Partie einen Tag nach seinem 50. Geburtstag von der Tribüne aus verfolgen müssen, weil er zuletzt gegen Werder Bremen seine vierte Gelbe Karte sah.

"Das ist nicht gut für mich und nicht gut für die Mannschaft", sagte der Däne. Jedoch sei es "viel, viel besser" als Mitte Januar gegen Union Berlin, als er wegen einer zuvor eingehandelten Gelb-Roten Karte den Innenraum rund um das Spiel nicht hatte betreten dürfen. Diesmal darf Henriksen vor Anpfiff und in der Halbzeit in die Kabine.

Gegen Augsburg trifft der Mainzer Coach mit Trainerkollege und Landsmann Jess Thorup auf einen alten Bekannten, mit dem er einst zusammen in Odense spielte. "Wenn wir zu null spielen", sagte Henriksen, "weiß ich, dass wir gewinnen werden."