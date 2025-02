Flieht Neuhaus doch noch aus Gladbach?

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Verlässt Florian Neuhaus Gladbach nun doch noch?

Beim 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt stand Florian Neuhaus erstmals nach langer Zeit wieder in der Startelf von Borussia Mönchengladbach. Nun machen überraschende Gerüchte um einen Blitz-Wechsel des einstigen Nationalspielers die Runde, der zuletzt noch eine Leihe zum VfL Bochum abgelehnt haben soll.

Während der Winter-Transferperiode wurde heftig spekuliert, ob Florian Neuhaus einen Abflug aus Gladbach macht. Laut "Bild" traf der ehemalige Düsseldorfer, der bei den Fohlen in der Hinrunde einen schwierigen Stand hatte, allerdings die Entscheidung, sich unter Cheftrainer Gerardo Seoane durchbeißen zu wollen.

Der "Sport Bild" zufolge waren die Entscheider beim Traditionsklub davon nicht begeistert, wollten den Mittelfeldspieler stattdessen lieber abgeben. Mit dem FC Augsburg und vor allem dem VfL Bochum gab es auch zwei mögliche Abnehmer für den 27-Jährigen. Neuhaus soll allerdings schnell klargemacht haben, dass er keinen Wechsel anstrebt.

Gladbach entscheidet über Zukunft von Florian Neuhaus

Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt stand der ehemalige DFB-Star dann etwas überraschend wieder in der Startelf der Gladbacher. Das in ihn gesteckte Vertrauen rechtsfertigte der Rechtsfuß mit einer starken Leistung und einer punktgenauen Flanke, die zum 1:0 durch Tim Kleindienst führte.

Umso überraschender, dass nun erneut Gerüchte um die Zukunft von Neuhaus die Runde machen. Transfer-Insider Fabrizio Romano zufolge ist der türkische Traditionsklub Besiktas stark an einer Verpflichtung des Kreativspielers interessiert. Das Transferfenster der SüperLig schließt erst am 11. Februar.

Demnach befindet sich der Verein aus Istanbul bereits in Gesprächen mit dem Gladbacher Profi. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende mit anschließender Kaufoption. Die Entscheidung über einen Transfer liege nun in den Händen der Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach, so der Sportjournalist in seinem Bericht beim Kurnachrichtendienst X weiter.