Beißende Hector-Kritik: Köln vs. Schalke wie "Kreisliga"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jonas Hector blickt auf das Duell des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 zurück

Vereinslegende Jonas Hector war vom Zweitliga-Kracher zwischen seinem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 (1:0) wenig angetan.

"Das Spiel war wirklich nur mit ein paar Kölsch zu ertragen. Nach dem FC-Spiel war ich noch Kreisliga schauen, das war wirklich genau das gleiche Spiel wie im Stadion zuvor. Sonntag war echt nix. Auch als objektiver Zuschauer war es das schlechteste Spiel, das ich seit langer Zeit gesehen hab. Aber egal, da kräht ja kein Hahn nach", sagte der frühere Nationalspieler im Podcast "Schlag und fertig", den er gemeinsam mit dem Kölner Comedian Fabian Köster betreibt.

Gegen den FC Schalke 04 feierte der 1. FC Köln am Sonntag den sechsten Sieg in den letzten sieben Ligaspielen, das goldene Tor erzielte Damion Downs (43.). Mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Hamburger SV führen die Domstädter die Tabelle der 2. Bundesliga damit weiter an.

"Es war keine Glanzleistung, aber auch kein Zufall, dass wir 1:0 gewinnen. Wir bekommen eine Situation auf dem Silbertablett – die musst du aber auch nutzen", sagte Thomas Kessler, Leiter Lizenzbereich beim Effzeh.

Er habe "eine Mannschaft gesehen, die viel gearbeitet hat. Die drei Punkte sind für uns enorm wichtig", so der frühere Torhüter.

1. FC Köln setzt auch gegen den FC Schalke 04 auf "Kontrolle"

Kölns Trainer Gerhard Struber erklärte: "Die Jungs haben einmal mehr unter Beweis gestellt, dass jeder bereit ist, hier alles auf den Tisch zu legen. Das schaut nicht immer so schön aus, der Fußball ist nicht immer geprägt von der allergrößten Kontrolle. Wir wollen in diese Richtung besser werden und stabiler in unserem Ballbesitz sein."

"Wir wollten Köln unter Druck setzen, die Abstimmung war in der ersten Halbzeit aber nicht gut. In der zweiten Halbzeit waren wir nah dran, hier etwas zu holen. Es war aber nicht genug", sagte S04-Coach Kees van Wonderen.

Schalke muss nach einem schwachen Start ins Kalenderjahr 2025 mit nur einem Sieg aus vier Partien wieder nach unten schauen.