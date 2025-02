So plant der 1. FC Köln für die Bundesliga

IMAGO/Christian Schroedter

Sportchef Christian Keller hofft auf den Aufstieg

Dem 1. FC Köln steht eine heiße Endphase in der 2. Bundesliga bevor. Das Aufstiegsrennen spitzt sich weiter zu. Hinter den Kulissen laufen die Planungen für eine mögliche Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus.

Trotz der bitteren 0:3-Niederlage beim 1. FC Magdeburg steht der 1. FC Köln an der Spitze der 2. Bundesliga.

Im Hintergrund plant der Klub bereits für einen möglichen Aufstieg ins Fußball-Oberhaus.

Wie die "Sport Bild" berichtet, geht der Traditionsverein in diesem Fall von einem Anstieg des Personaletats von 25 Millionen Euro auf circa 45 Millionen Euro aus. Auf diesem Niveau war der Etat auch in der bisher letzten Bundesliga-Saison 2023/24.

Neue Stars für alle Mannschaftsteile?

Der Umsatz würde gemäß der Planungen wohl auf 150 Millionen Euro ansteigen. Auch auf dem Transfermarkt müsste das Team von Trainer Gerhard Struber aktiv werden. Laut "Sport Bild" stünden dem Klub rund zehn Millionen Euro als Transfer-Budget zur Verfügung.

Wegen der FIFA-Transfersperre hatte der Effzeh zwei Transferperioden keine Wechsel umsetzen können.

Bei einem Aufstieg, so heißt es in dem Bericht, müsste das Team in allen Mannschaftsteilen neue Leistungsträger verpflichten. Die bisherigen Winter-Zugänge Joel Schmied, Jusuf Gazibegovic und Imad Rondic sind bisher noch nicht voll eingeschlagen.

Zum Ende der Saison laufen bei den Kölnern elf Verträge aus, unter anderem bei Linton Maina und Dejan Ljubicic, dem Wechsel-Gedanken nachgesagt werden.

Einbruch nach "Nackenschlag"?

Bei Sturm-Juwel Damion Downs sollen zuletzt die Verhandlungen für eine vorzeitige Verlängerung am Rhein begonnen haben. Sein Arbeitspapier in Köln läuft noch bis 2026.

Um die Transferpläne anzugehen, helfen dem Klub Erfolge auf dem Rasen.

Einen nachhaltigen Einbruch nach der Klatsche gegen Magdeburg befürchten die FC-Profis nicht. "Das wird uns nicht umwerfen, wir sind gut, stabil unterwegs", sagte FC-Innenverteidiger Dominique Heintz. "Es sind noch genug Spiele, heute haben wir einen Nackenschlag gekriegt und versuchen den nächste Woche wieder abzuschütteln, unser Spiel aufzuziehen, drei Punkte zu holen, dann sind wir wieder voll im Soll."

Am Sonntag trifft der FC im Derby auf Fortuna Düsseldorf.