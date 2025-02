BVB bei Top-Talent vor Grundsatzentscheidung

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Traut der BVB Almugera Kabar eine Zukunft bei den Profis zu?

Borussia Dortmund hat in Almugera Kabar ein Top-Talent in seinen eigenen Reihen. Doch ob der U17-Weltmeister langfristig beim BVB bleibt, scheint offen zu sein.

Der BVB muss im Fall Almugera Kabar eine "Grundsatzentscheidung" treffen, wie die gemeinsame Zukunft aussehen wird, so die "Ruhr Nachrichten". Die Schwarz-Gelben müssten abwägen, ob dem Eigengewächs in den kommenden Monaten der endgültige Durchbruch in der Mannschaft von Niko Kovac gelingt.

Der aktuelle Fördervertrag des 18-Jährigen ist zurzeit bis 2026 datiert. Der Regionalzeitung zufolge befinden sich beide Seiten derzeit in Gesprächen, einen ersten Profivertrag abzuschließen. Eine Entscheidung soll demnach in den nächsten Wochen fallen.

Kabar hatte 2023 mit der U17-Nationalmannschaft sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Unter Nuri Sahin schaffte es der Linksverteidiger im vergangenen Sommer in den Profikader, kam sogar schon zu vier Bundesliga-Einsätzen.

BVB setzt Kabar Neuzugang Svensson vor die Nase

Doch die große Bühne scheint für den Youngster noch zu früh gekommen zu sein. Beim Debüt holte er sich schnell die Gelb-Rote Karte ab, auch in den folgenden Partien sammelte er wenig Argumente, um Stammkraft Ramy Bensebaini Konkurrenz zu machen. Im zurückliegenden Winter-Transferfenster verpflichtete der BVB dann den Schweden Daniel Svensson, der in der Hierarchie nun klar vor dem Eigengewächs liegt.

Nach Informationen von "Ruhr Nachrichten" sieht sich Kabar weiterhin definitiv im Bundesliga-Kader des BVB. Für den jungen Abwehrspieler sei die Perspektive wichtiger als der finanzielle Aspekt. Daher könnte eine unterschriebener Profivertrag bei der Borussia mit anschließender Leihe im Sommer ein denkbares Modell.

Weitere Gespräche mit Sportdirektor Sebastian Kehl sollen in den kommenden Wochen Klarheit bringen. Nicht unwesentlich dürfte sein, wie der BVB mit Daniel Svensson plant, der mittels einer Kaufoption langfristig gebunden werden kann.