Hannover 96? Arminia Bielefeld? Wörl lässt Zukunft offen

IMAGO/Maximilian Koch

Marius Wörl ist von Hannover 96 zu Arminia Bielefeld ausgeliehen

Seit Sommer 2023 trägt Marius Wörl das Trikot von Arminia Bielefeld. Bei Hannover 96 war für das ehemalige Talent des TSV 1860 München (bislang) kein Platz im Zweitliga-Kader. Bei seiner Leihstation in Ostwestfalen glänzt der Mittelfeldspieler. Seine Zukunft lässt der ehemalige Juniorennationalspieler offen.

Bei Arminia Bielefeld ist Marius Wörl seit dieser Saison ein fester Bestandteil der Startformation. Das Vertrauen von Cheftrainer Mitch Kniat zahlt der Ex-Löwe mit elf Torbeteiligungen in 31 Pflichtspielen regelmäßig zurück. Die Ostwestfalen würden ihren Leistungsträger gerne ligaunabhängig halten. Aktuell ist der 20-Jährige von Hannover 96 nur ausgeliehen.

Rund um die Alm kursieren bereits seit geraumer Zeit Gerüchte, dass Wörl im Aufstiegsfall dank einer Kaufoption fest unter Vertrag genommen werden kann. Dafür müsste sich der DSC, der in der 3. Liga aktuell auf Tabellenplatz vier zu finden ist, im restlichen Saisonverlauf aber noch einmal steigern. In Niedersachsen ist man mit dem Youngster derweil sehr zufrieden.

Keine Chance für Bielefeld? Wörl bei Hannover 96 "definitiv" eingeplant

"Wir nehmen die Entwicklung als extrem positiv wahr. Im Pokal hat er ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht. Seine Statistik da ist beeindruckend. Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass Bielefeld jetzt das Viertelfinale spielen darf. Wir freuen uns natürlich, ihn dann nächste Saison wieder bei uns in Hannover zu begrüßen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann bei "transfermarkt.de".

Während man am Maschsee fest mit dem zentralen Mittelfeldspieler plant, ist Wörl noch unentschlossen, was seine Zukunft angeht: "Ich bin vielmehr im Hier und Jetzt unterwegs. Ich will erstmal eine gute Saison mit Arminia spielen und Stand jetzt ist es natürlich so, dass ich zurück nach Hannover gehe. Aber ich befasse mich damit nicht viel, weil jetzt erstmal noch sehr viele Spiele anstehen."

Für Hannover 96 ist die Zukunft des gebürtigen Bayern sowieso geklärt. "Am Ende der Saison wird er bei über 80 Drittligaspielen stehen. Wir trauen es ihm absolut zu, dann auch den nächsten Schritt zu machen. Deswegen planen wir ihn für die kommende Saison bei 96 definitiv ein", erklärte Mann weiter.