Gerücht über Mega-Angebot des FC Bayern

Morgan Rogers soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Schlägt der FC Bayern im Sommer in großem Stil auf dem Transfermarkt zu? Angeblich hat der deutsche Rekordmeister einen Shootingstar aus der Premier League ins Visier genommen und bereitet bereits ein Angebot vor, das es in sich hat.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Aston-Villa-Profi Morgan Rogers interessiert. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler gilt als eine der großen Entdeckungen der Premier-League-Saison und hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug des Champions-League-Viertelfinalisten.

Dem Bericht zufolge sind die Münchnern derart von Rogers' Qualitäten überzeugt, dass sie schon ein Mega-Angebot planen. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von einer Summe in Höhe von 70 Millionen Euro. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen sich auch Pep Guardiola und Manchester City bereits mit einer möglichen Verpflichtung beschäftigen.

FC Bayern hat Florian Wirtz auf der Wunschliste

Nach einer komplizierten ersten Saison in Birmingham ging Rogers' Stern in diesem Jahr so richtig auf. Der 22-Jährige spielte sich direkt in der ersten Elf fest und bringt es bislang auf 45 Startelf-Einsätze. Dabei gelangen ihm wettbewerbsübergreifend schon 14 Tore.

Auch auf der großen Champions-League-Bühne deutete der Shootingstar sein Potenzial mehrfach an. Hier gelangen ihm bereits vier Tore, gleich drei davon im letzten Spiel der Ligaphase gegen Schottlands Branchenprimus Celtic. Auch im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain trug sich Rogers in die Torschützenliste ein.

Völlig unklar ist derweil, ob sich der FC Bayern im Sommer überhaupt auf der Mittelfeld-Position verstärken möchte. Die größeren Baustellen sind momentan eher der Sturm und die Abwehr. Unabhängig davon gilt für den Platz im Zentrum ohnehin Florian Wirtz als der große Wunschspieler des deutschen Rekordmeisters.